Le prochain Clasico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s’annonce tendu ! Et pour cause. Les deux géants du football français viennent de boucler une semaine européenne plus que médiocre. Leader incontesté de la Ligue 1 (30 points, 8 longueurs sur le LOSC), le PSG a frôlé la catastrophe face au Napoli (2-2). De son côté, le club phocéen a fait pire. Battus à domicile par la Lazio Rome (1-3), les hommes de Rudi Garcia sont quasiment éliminés de la Ligue Europa (3es du groupe H avec seulement 1 point). Autant dire que les deux formations vont chercher à se racheter dimanche soir.

Et si les Parisiens ne tremblent pas spécialement, le discours est quelque peu différent sur la Canebière. En effet, si Luiz Gustavo a qualifié le Clasico de « match comme un autre » hier soir, le faible contenu proposé par ses partenaires face à la Lazio peut faire craindre le pire aux Phocéens. En clair, si les Marseillais offrent autant d’intensité qu’hier face au PSG, la sanction risque d’être sévère. En conférence de presse, Rudi Garcia n’a d’ailleurs pas oublié de rappeler ses troupes à l’ordre.

Une grinta à retrouver, Thauvin toujours incertain

« Il va falloir relever la tête. Il va falloir montrer autre chose que ce qu’on a montré ce soir. Il nous reste trois jours pour se reposer. Il faudra montrer un tout autre visage sous peine d’une nouvelle désillusion. On a été loin de ce qu’on peut, sait faire. On savait que cette équipe de la Lazio était athlétique. On doit faire beaucoup plus, y compris dans le combat parce que je pense qu’on en aura besoin dimanche », a indiqué l’entraîneur marseillais.

De plus, l’OM pourrait également composer avec l’absence de son meilleur buteur en championnat, Florian Thauvin (7 buts). Indisponible depuis sa sortie avec l’équipe de France contre l’Islande (2-2), le milieu offensif est encore incertain pour dimanche. « Je n’ai pas d’autres nouvelles que celles de ce jeudi après-midi : je l’ai vu s’entraîner tout seul avec un préparateur physique, pour garder la forme. On verra demain (aujourd’hui) ou après-demain (samedi) s’il peut postuler », a déclaré Garcia. Suspense.