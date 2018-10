Cela fait désormais 7 ans que l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à gagner contre le Paris Saint-Germain, au grand dam des supporters phocéens. Dimanche soir, le club de la Canebière a longtemps fait jeu égal avant de plier en seconde période, notamment après l’entrée en jeu de Kylian Mbappé. La saison passée, à l’Orange Vélodrome, Marseille était passé tout près de l’exploit. Cette saison, c’était moins le cas, mais après une défaite inquiétante face à la Lazio Rome en milieu de semaine (1-3), les joueurs marseillais se sont visiblement rassurés sur leur capacité à retrouver une cohésion collective.

Après la rencontre, tous les membres du club ont tenu à livrer un message positif malgré la défaite, à commencer par le président Jacques-Henri Eyraud. « Il y a effectivement de la déception, comme à chaque défaite. Mais je voulais dire à quel point j’étais fier de mes joueurs. Je les ai trouvés, notamment sur la première mi-temps, exceptionnels de solidarité, de détermination. Ils ont montré toutes les qualités qu’on attend d’un joueur de l’OM. Je crois qu’on a rivalisé avec le PSG. Le PSG c’est quatre fois notre budget, mais sur le terrain, il y avait deux équipes qui se valaient. Chapeau à ces joueurs et à ce public », a-t-il glissé. Il a vite été rejoint par ses joueurs, à l’image d’Adil Rami, l’un de ceux qui insistent régulièrement sur la nécessité de rester une équipe soudée.

Les joueurs retiennent le positif

« Sincèrement je pense qu’on n’a pas de regrets à avoir. On a montré un beau visage de l’OM. Sur la défaite on peut être déçu, mais il faut s’en servir pour se dire qu’en équipe on est vraiment meilleur. C’est la force de notre équipe. Il faut se servir de cette défaite pour reproduire les mêmes matches. Je pense que si on joue comme ça tous les week-end, on ne perdra pas souvent », a commenté le défenseur marseillais. Morgan Sanson n’a pas dit autre chose : « on a montré qu’on pouvait être à onze derrière le ballon, défendre à onze. On a montré beaucoup d’abnégation, un état d’esprit irréprochable. Ca va nous servir pour les prochains matches ».

Même son de cloche du côté de Florian Thauvin. « On n’a pas à rougir de notre prestation. On s’est battus tous ensemble. On a mouillé le maillot comme on dit ici. Il faut réussir à l’avenir à progresser et à gagner ces matches ». C’est finalement Dimitri Payet, physiquement marqué par l’enchaînement de trois matches rugueux (Nice, Lazio, PSG), qui a nuancé l’optimisme ambiant. « C’est vrai qu’on a montré un visage conquérant. On a montré beaucoup d’abnégation, on a respecté les consignes et on a empêché Paris de développer son jeu. C’est bien de dire que c’est encourageant mais c’est zéro point. Il va falloir se reposer car les trois matches de cette semaine nous ont épuisés physiquement, et repartir de plus belle à Montpellier. » Il ne faudra donc pas décevoir face à l’équipe surprise de ce début de saison pour que le discours tenu après ce Classique perdu reste d’actualité.