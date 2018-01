Le choc de Premier League opposait cet après-midi Liverpool à Manchester City. Les Reds restaient sur trois succès consécutifs avant la réception des Citizens à Anfield. Pour cette confrontation prometteuse, Jürgen Klopp alignait son traditionnel 4-3-3 avec le trio Mané, Salah, Firmino. Côté City, Pep Guardiola optait également pour un 4-3-3 avec l’intenable trio Leroy Sané, Aguero, Sterling. Le technicien espagnol laissait David Silva sur le banc. Toujours invaincu en Premier League, les hommes de Guardiola avaient donc l’occasion de marquer encore un peu plus les esprits à Anfield. Les Reds entamaient idéalement la rencontre. Sur un ballon mal renvoyé par la défense de City, Firmino se démenait et récupérait le cuir pour servir Oxlade-Chamberlain.

L’ancien gunner s’infiltrait dans la défense des Citizens et décochait une frappe imparable pour ouvrir le score (1-0, 9e). Galvanisés par cette ouverture du score précoce, les Reds cherchaient à emballer le match. City peinait à s’approcher des buts gardés par Karius. Walker décalait Leroy Sané dont la frappe déviée manquait de surprise le gardien allemand (22e). En manque d’inspiration, le leader de Premier League s’en remettait aux tentatives lointaines, mais de Bruyne voyait sa frappe bien captée par Karius (34e). Liverpool malmenait son adversaire sur le plan physique mais se faisait reprendre avant la pause. Sur une superbe transversale de Walker, Leroy Sané éliminait Gomez avant de déposer Matip et tromper Karius d’une frappe soudaine (1-1, 40e).

L’armada offensive de Liverpool en feu

Au retour des vestiaires, Manchester City se montrait plus entreprenant. Sur corner, de Bruyne trouvait Otamendi dont la tête heurtait le haut de la transversale (49e). Une occasion qui réveillait les Reds. Sur un corner renvoyé par Ederson, Mohamed Salah reprenait de volée et obligeait le portier brésilien à s’employer (55e). Dans la foulée, Mané alertait Oxlade-Chamberlain sur la gauche, l’ancien gunner crochetait son adversaire direct et obligeait Ederson à détourner le ballon en corner (56e). Liverpool prenait à nouveau l’avantage. Oxlade-Chamberlain lançait Firmino qui remportait son duel face à Stones et trompait Ederson d’un magnifique piqué (2-1, 59e). Quelques secondes plus tard, Mohamed Salah récupérait un ballon aux abords de la surface et servait Mané qui plaçait un missile dans la lucarne d’Ederson (3-1, 62e). Les hommes de Jürgen Klopp assénaient le coup de grâce.

Salah alertait Mané dans la profondeur mais Ederson s’interposait. Le cuir revenait sur le buteur égyptien qui lobait astucieusement le gardien des Citizens (4-1, 68e). Invaincu depuis le début de saison, City rendait les armes sur une pelouse qui ne lui réussissait pas trop par le passé. Avec ses trois buts d’avance, Liverpool gérait la fin de match. Wijnaldum s’essayait de loin mais sa frappe passait à côté des buts gardés par Ederson (82e). Manchester City ne baissait pas pavillon. Sur un relais entre Gundogan et Aguero, Matip remettait involontairement le ballon sur Bernardo Silva qui ajustait sans trembler Karius (4-2, 84e). Les hommes de Jürgen Klopp se faisaient peur jusqu’au bout. Sur un centre d’Aguero, Gundogan au point de penalty trompait à nouveau Karius (4-3, 90+1). Au terme d’une fin de match irrespirable, Liverpool s’imposait sur le fil et grimpait sur le podium de Premier League !

