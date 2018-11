Cet été, Angel Di Maria (30 ans) figurait parmi les joueurs susceptibles de quitter le Paris Saint-Germain. Quelques mois après, l’Argentin est devenu indispensable au sein du PSG version 2018-2019. Thomas Tuchel lui accorde une grande confiance. L’ancien du Real Madrid a été utilisé lors des 15 rencontres jouées, toutes compétitions confondues, par le club de la capitale. Il est le seul élément du groupe à avoir participé à tous les matches de Ligue 1 cette saison (10 en tant que titulaire, 1 en tant que remplaçant). Il faut dire qu’El FIdeo affiche une grande forme et sait se montrer indispensable. Joueur le plus décisif du PSG sur l’année 2018, il est impliqué cette saison sur 13 buts en 15 rencontres (7 buts, 6 passes décisives).

Autant dire que les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas hésité une seconde avant de lui faire prolonger son contrat, lui qui aurait été libre en fin de saison. Di Maria est désormais lié au PSG jusqu’en juin 2021. L’annonce a été faite hier en fin de journée. Une nouvelle qui a ravi Thomas Tuchel de passage en conférence de presse ce jeudi matin à la veille d’affronter le LOSC. « Oui, c’est un message magnifique qu’Angel soit avec nous pour plusieurs années. C’est super important, je l’ai dit plusieurs fois. Avec lui, c’est facile parce qu’il est très professionnel. Il n’est pas blessé. Il joue pour l’équipe. Il a u niveau individuel top. C’est très important d’avoir un joueur comme lui dans le groupe et dans le club ». Des mots qui ont fait plaisir au joueur qui s’est présenté après lui face aux journalistes. Le numéro 11 parisien a d’ailleurs avoué que Tuchel n’était pas étranger à son choix d’étendre son bail.

Di Maria justifie sa prolongation

« Je suis très heureux de prolonger pour 2 ans au PSG. Une chose qui a été décisive dans mon choix, c’est le nouveau coach et sa confiance, tout comme celle du club. Je voulais rester car je sais qu’ici on peut gagner beaucoup de trophées et c’est mon objectif ». Pour cela, Paris pourra compter sur un joueur au top de sa forme. Un point qui a aussi joué dans sa prolongation. « Ça a été une des raisons pour lesquelles je suis resté. Je suis dans un grand moment de ma carrière. Depuis mon arrivée, j’ai vécu de belles années, en particulier depuis l’an dernier ». Polyvalent, il est prêt à tout pour aider son équipe. « C’est le coach qui décide du système dans lequel nous jouons. Je peux jouer à droite, à gauche, au milieu, c’est pareil pour moi. J’ai déjà joué à tous ces postes cette année. Ce qui est sûr, c’est que les trois devants connaissent leur position et moi je m’adapte au choix du coach ».

Un trio Mbappé-Cavani-Neymar avec lequel il doit encore trouver ses marques. « Je suis d’accord, peut-être qu’on n’est pas au maximum de notre capacité, de notre efficacité. Ça va venir avec les matches. C’est dur quand on est beaucoup d’attaquants pour être efficaces. C’est notre première année à quatre ; mais je pense qu’on arrivera à tirer le maximum de ce quatuor ». Si tout le monde arrive à cohabiter ensemble, le PSG pourra espérer rêver plus grand. Ce qui est certain c’est qu’Angel Di Maria fait son maximum pour. De quoi aussi lui permettre de faire son retour avec la sélection argentine, un de ses objectifs. « C’est quelque chose dont j’ai déjà parlé. Mon objectif est de revenir en sélection, mais ce n’est pas ma décision, c’est celle du coach. Moi, je fais ma part, je fais mon maximum en club ». Difficile de dire le contraire tant Angel Di Maria, qui avait sauvé son équipe en égalisant face à Naples, est important cette saison.