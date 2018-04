Le Paris SG a l’occasion de valider son titre de champion de France ce dimanche en l’emportant face à l’AS Monaco (33e journée de Ligue 1). Un rendez-vous face au rival n° 1 qu’Unai Emery attend avec impatience. « Nous voulons gagner, en faisant un match complet, avec un esprit compétitif et de l’intensité durant les 90 minutes, face à un adversaire compliqué, Monaco, qui est en forme. Ils sont bien, ils ont démontré qu’ils sont eux aussi réguliers. C’est un titre qui nous rapproche de Sainté, Marseille et Monaco, qui ont plus de titres que nous. Nous voulons entrer petit à petit dans l’histoire. C’est un titre très important pour nous tous, afin de poursuivre la progression du PSG », a-t-il confié.

Mais le coach espagnol a aussi et surtout donné des nouvelles de sa star, Neymar, toujours en rééducation au Brésil après son opération au 5e métatarse du pied droit. « Neymar, d’après les dernières nouvelles que j’ai eues, est proche du retour. Son dernier test est bon. La progression de sa blessure est normale. Son retour est proche », a-t-il lâché au moment de faire le point sur l’état de santé de son groupe. Mais l’Ibère a surtout laissé entendre que le Brésilien, qui a passé une visite de contrôle à Belo Horizonte mercredi, pourrait jouer quelques matches avec le PSG avant la fin de l’exercice.

« Neymar est proche d’un retour. Tous les tests médicaux se sont bien passés. Quand il reviendra, il aura envie de jouer. Peut-être qu’il y aura le temps pour qu’il joue quelques matches avec nous. Nous aussi, on espère aussi pouvoir l’avoir dans l’équipe et profiter de son talent pour un ou plusieurs de nos derniers matches », a-t-il conclu. L’optimisme est donc de mise du côté du PSG qui croit en ses chances de revoir à l’oeuvre son n° 10 d’ici la fin de la saison. Toutefois, Neymar a confié au cours d’un entretien à venir sur TV Globo que sa blessure ne serait consolidée totalement que dans un mois.

