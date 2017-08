La grande première de Neymar a donc eu lieu dimanche dernier au Roudourou face à Guingamp. Avec un but et une passe décisive au compteur, il a réussi ses débuts. « Je suis très content de mes débuts, des buts, de la victoire, de jouer avec eux, très content de tout. C’est toujours très important de marquer, pas seulement dans le premier match mais dans tous », avait-il confié à l’issue de la rencontre sur l’antenne de Canal Plus. Son entraîneur est-il du même avis une semaine plus tard ?

Interrogé en conférence de presse, Unai Emery a été invité à réagir sur ce qu’apportait sa nouvelle star au jeu des siens. « La maîtrise avec le ballon, c’est la même que l’année dernière. C’est l’idée. Neymar a donné une chose en plus, les changements de rythme, plus de qualité dans la dernière passe, les combinaisons, plus de percussion. Contre Guingamp, il a donné à l’équipe plus de qualité, plus de capacité individuelle et collective avec beaucoup de combinaisons. Le premier match est très important, il a donné ce que nous voulions. C’est un joueur capable de faire beaucoup de choses en 90 minutes, en attaque et en défense. Il a une condition physique très bonne ».

Unai Emery est donc déjà sous le charme et est totalement satisfait des premiers pas du Brésilien. Il s’est montré moins loquace sur la perspective d’un changement de système, en 4-2-3-1, qui lui permettrait d’intégrer un joueur offensif de plus (Pastore ou Draxler selon l’endroit où il positionne Neymar). Face à Toulouse, qui va tenter de bien défendre au Parc des Princes dimanche soir, l’entraîneur parisien semble parti pour reconduire son classique 4-3-3.