Dimanche, le Paris Saint-Germain se déplace au Matmut Atlantique pour y affronter les Girondins de Bordeaux. Une rencontre qui n’aura aucune incidence sur l’avenir du club parisien, déjà sacré champion de France dimanche dernier après la gifle infligée à l’AS Monaco (7-1). Présent en conférence de presse ce samedi au centre Ooredoo, l’entraîneur du club francilien a été invité à se prononcer sur l’officialisation du départ d’Arsène Wenger en juin prochain d’Arsenal.

Le technicien basque qui a rencontré Wenger la saison dernière en Ligue des champions, et plus récemment au siège de l’UEFA dans le cadre d’une réunion avec des entraîneurs européens, ne tarit pas d’éloge sur son collègue français. « Nous avons fait une réunion à Nyon avec plusieurs entraîneurs européens. Il a eu une phrase pour chacun. C’est une référence pour le football, on écoute ce qu’il nous dit. Il a parlé en bien de moi, j’ai une admiration pour lui comme personne et comme entraîneur.

Il a la qualité, l’expérience pour entraîner les meilleures équipes. Il a la capacité pour entraîner le PSG qui fait parti de ces meilleures équipes, » a ainsi commenté Emery. Depuis qu’Arsène Wenger a officialisé son départ d’Arsenal en juin prochain, la rumeur enfle sur une possible arrivée au PSG cet été dans un rôle de manager général. Si un duo Tuchel, Wenger serait donc envisagé par la direction parisienne, Unai Emery lui, verrait bien l’Alsacien devenir entraîneur principal à Paris. Reste à savoir désormais quelle option sera validée par les hautes sphères franciliennes...