Disons le franchement, à la demi-heure de jeu, on se demandait si Kylian Mbappé allait briller ce samedi au Parc des Princes. Certes, il touchait le ballon assez facilement et distillait quelques passes, mais on le sentait encore un peu emprunté dans ses dribbles, comme depuis le début de l’année 2019. Et puis il a combiné à une vitesse folle avec Neymar avant d’ouvrir son pied pour le 2-0, a profité du pressing de Cavani pour le 3-0 avant de conclure une belle action collective, encore sur un service de Cavani, pour le 8-0 et donc un triplé. Le voilà avec 17 réalisations en Ligue 1, après seulement 14 matches disputés, soit un ratio d’un but toutes les 64 minutes !

Les 3 meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison évoluent au PSG Mbappé (17 buts en 14 matchs)

1 097 min soit 1 but toutes les 64 min

Cavani (14 buts en 13 matchs)

1 091 min soit 1 but toutes les 78 min

Neymar (13 buts en 13 matchs)

1 125 min soit 1 but toutes les 85 min pic.twitter.com/F73CkbsyH8 — CultiFoot (@Cultifoot) 19 janvier 2019

Des statistiques affolantes qu’il va pouvoir encore améliorer jusqu’à la fin de la saison. Interrogé en zone mixte, il a joué la carte du collectif, tout en répétant son désir d’être décisif à toutes les rencontres. « Je prends les matches les uns après les autres. L’objectif, c’est de marquer à tous les matches, mais surtout de gagner, car c’est le collectif qui prime. Après je pense que si je marque, ça peut contribuer à la victoire. L’objectif reste toujours le même, c’est de marquer de son empreinte chaque match », a expliqué le champion du Monde français.

Le voilà parti sur des bases très élevées, à l’instar de ses deux coéquipiers offensifs Neymar et Edinson Cavani, qui suivent juste derrière lui au classement des buteurs. Si Mbappé et Neymar ont toujours tendance à combiner à deux dans les petits espaces, Cavani semble avoir trouvé sa place, dans son style différent, qui offre finalement une autre manière d’être dangereux face au but. Reparti avec l’un des ballons du match, Cavani en ayant récupéré un autre, Mbappé a fini le travail face à la presse, allant même jusqu’à répondre à des journalistes espagnols venus le relancer sur un avenir possible au Real Madrid. « Dans le football, on ne sait pas de quoi l’avenir est fait. Mais je suis au Paris Saint-Germain pour le moment, au moins jusqu’à la fin de la saison ».