Bien que déjà sacré champion de France, le Paris Saint-Germain aurait pu vivre une très mauvaise soirée dimanche soir, sur la pelouse du Parc des Princes. Edinson Cavani, avec un doublé dans les 20 dernières minutes de la partie, a permis aux siens d’arracher le match nul 2-2, mais les sensations laissées par les Parisiens n’ont pas été spécialement bonnes, faisant preuve de beaucoup de nonchalance et laissant les Guingampais attaquer trop facilement en première période. Et après la rencontre, Thiago Silva s’est montré très dur avec son équipe...

« C’est le choix du club. Je crois qu’ils ont parlé après la défaite contre le Real Madrid et cette semaine, ils ont décidé qu’il ne resterait pas avec nous l’année prochaine. Mais la responsabilité est sur nous maintenant. On change de coach et on n’avance pas. Peut-être que nous on doit regarder et penser à ce qu’on doit faire en plus pour s’améliorer l’année prochaine », a ainsi lancé le capitaine du club de la capitale dans des propos relayés par RMC Sport, lorsqu’il a été interrogé sur l’arrivée d’un nouveau coach pour la saison prochaine.

Celui qui fêtait son 221e match avec le brassard de capitaine a donc envoyé un message très clair à ses coéquipiers. Dans le même temps, dans son édition de lundi, Le Parisien, précise que l’ancien de l’AC Milan pourrait clairement terminer sa carrière au sein du club, mais qu’il faut encore voir si Thomas Tuchel lui accordera le capitanat la saison prochaine. Quoi qu’il en soit, le message de Silva, taulier du vestiaire parisien, sera sûrement entendu...