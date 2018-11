Et de 13 ! En s’imposant sur la pelouse de l’AS Monaco sur le score sans appel de (0-4), le Paris SG a enchaîné une 13e victoire consécutive en Ligue 1, confortant donc encore un peu plus sa place de leader au classement. C’est bien tout ce que retiendra Thiago Silva comme aspect positif de ce déplacement, comme il l’a expliqué en zone mixte. « Nous sommes contents d’avoir gagné, d’avoir enchaîné une 13e victoire consécutive en championnat », a-t-il glissé avant de dresser un constat étonnant du succès des siens.

« Ce n’était pas une démonstration. Même si on a gagné (4-0), je crois qu’on a très mal joué. Franchement, c’était difficile pour nous aujourd’hui (dimanche). Tous les matches avant les trêves sont souvent difficiles », a lancé le capitaine parisien, dur, avant de poursuivre. « C’était très difficile. Le terrain rendait le jeu à une touche difficile, on a perdu beaucoup de ballons », a-t-il également souligné, pointant du doigt la principale défaillance des Rouge-et-Bleu au Stade Louis II.

« On n’a pas très bien joué comme une équipe »

« Je crois que la mentalité aujourd’hui (dimanche) n’était pas comme à Naples par exemple. À Naples, j’étais très content de notre match collectivement. J’ai commis une erreur individuelle là-bas, je prends cette responsabilité, mais aujourd’hui (dimanche), même si on a gagné, je crois qu’on n’a pas très bien joué comme une équipe. C’est ce qui me rend triste aujourd’hui », a-t-il lâché. Là, encore, les mots sont durs de la part de l’international brésilien.

La mine des mauvais jours, le central a donc pointé du doigt l’implication collective, et ce, malgré un succès incontestable et quelques phases de jeu intéressantes (le but refusé à Julian Draxler, la troisième réalisation d’Edinson Cavani, etc.). Il n’a d’ailleurs pas hésité à lancer un rappel à l’ordre. « Il faut travailler parce qu’on a deux matches très importants à domicile après la trêve qu’il faudra gagner », a-t-il conclu. Le message est passé.