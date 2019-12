C’est l’un des chevaux de bataille de Thomas Tuchel. Le technicien du Paris SG a plusieurs fois regretté depuis le début de la saison, face aux blessures en cascade que subissaient ses joueurs, les calendriers surchargés entre les rencontres en clubs et en sélections. Ce vendredi encore, l’Allemand est revenu sur la question, expliquant pourquoi il avait déjà utilisé 30 joueurs depuis le début de l’exercice.

« Nous avons un grand groupe, très fourni, et tout le monde a mérité de jouer. On a prouvé qu’on pouvait gagner même quand certains joueurs importants ne sont pas là. Mais oui, je pense qu’on joue trop, entre les deux Coupes nationales, la Ligue 1, les sélections, la Copa América, la CAN, l’Euro... En plus, ils veulent créer un championnat du Monde des clubs... Liverpool a joué deux matches en 24h cette semaine, le quart de finale de Coupe de la Ligue et la demi-finale du Mondial des Clubs... », a-t-il glissé avant de poursuivre.

Plus de changements

« Je pense vraiment que les supporters d’Aston Villa voulaient voir un match contre le vrai Liverpool, avec Mané, avec Van Dijk, avec Salah. On doit protéger les joueurs », a-t-il assuré. Et pour ce faire, l’ancien coach du Borussia Dortmund a une proposition, qui n’a pas forcément été facile à comprendre. « Il faut plus de possibilités de changements dans un match. Cela pour gérer les temps de jeu. On a seulement trois remplacements, il pourrait y en avoir cinq pour protéger les joueurs », a-t-il indiqué avant de conclure.

« Il y aurait beaucoup d’avantages. Il y a trop de matches pour être motivé et dans l’intensité. C’est absolument nécessaire de faire une rotation, pour gérer les joueurs, les temps de jeu, pour les garder sous pression, pour les protéger. On en parle beaucoup. Il y aurait beaucoup d’avantages pour les grandes équipes, mais aussi les plus modestes. Moi, à Mayence, j’aurais été content de pouvoir faire cinq changements. Beaucoup de matches à gérer, c’est vraiment beaucoup », a-t-il conclu. Avis aux instances.