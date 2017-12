Unai Emery a souvent trouvé des solutions avec son Paris Saint-Germain. Mais hier après-midi, l’entraîneur basque a connu sa première défaite de la saison à Strasbourg après avoir frôlé la correctionnelle contre l’Olympique de Marseille il y a quelques semaines (2-2). Pourtant, la soirée du technicien espagnol n’a pas été de tout repos. Emery s’était privé de quelques titulaires, dont Kurzawa, Cavani et Thiago Silva, au coup d’envoi notamment.

Il avait aussi décidé d’aligner sur l’aile gauche de l’attaque un Angel Di Maria qui n’est plus que l’ombre de lui-même cette année et donc n’a pas vraiment remercié sur le terrain son entraîneur qui lui maintient sa confiance malgré ses états d’âme. Outre cet épiphénomène, Unai Emery a été crispé sur sa ligne de touche et on a bien senti qu’il ne semblait pas avoir, cette fois-ci, de réponse à apporter ni tactiquement ni par ses remplacements au fil du match.

« Je ne suis pas content, bien sûr »

Mais c’est surtout ses expressions qui ont marqué cette rencontre. Après l’heure de jeu, Martin Terrier reçoit un coup de pied, absolument involontaire, de Javier Pastore. L’attaquant, prêté par Lille, s’ouvre la lèvre et Unai Emery lui fait alors signe de se relever plus rapidement. S’en suit alors une vive altercation avec son homologue alsacien Thierry Lauret. Une attitude totalement inconnue jusqu’alors de la part d’Emery par les observateurs de la Ligue 1 et du PSG.

« Je ne suis pas content, bien sûr. Je peux le dire maintenant : mon objectif était qu’on ne perde pas un match en Championnat. Mais je sais que c’est difficile », a ensuite expliqué l’ancien du FC Séville en conférence de presse d’après-match. Une chose est sûre, le PSG ne risque pas grand-chose en Ligue 1 cette saison à part voir l’Olympique de Marseille revenir ce soir à sept points en cas de victoire à Montpellier. C’est plus dans le turn-over, qu’Emery a déçu et a dégoupillé sous la pression. Espérons qu’on ne reverra pas ça en Ligue des Champions où, cette année plus que jamais, le PSG a une grosse carte à jouer.