Hier, l’Equipe évoquait l’existence d’un malaise Diarra au sein du Paris Saint-Germain. Le joueur qui a rejoint le club francilien cet hiver n’aurait ainsi pas apprécié de démarrer la rencontre aller du match de Ligue des Champions sur le banc, alors que Motta n’était pas disponible. « Il a pris une claque face au Real, surtout. Il s’attendait vraiment à commencer et il s’était préparé pour. Maintenant, il prend ça avec dérision même s’il reste surpris de ne pas jouer davantage », expliquait notamment un intime du Centre d’entraînement Ooredoo cité par le quotidien sportif.

Après la rencontre qui a opposé son club à l’ASSE hier, où les Parisiens ont arraché un nul 1-1 in extremis, l’ancien de l’OM s’est exprimé sur sa situation, lui qui a disputé la première période avant d’être remplacé par Thiago Silva. « C’est aussi pour ça que je vous parle, je suis bien, je le vis très bien. J’entends pas mal de choses. Mais aujourd’hui, j’ai 33 ans, je sais d’où je viens et dans quelles conditions je suis arrivé ici. Aujourd’hui, j’ai du temps de jeu et je suis bien ici, cela suit tranquillement son cours. Je suis à la disposition de l’entraineur, qu’il me fasse jouer ou pas. Il y a zéro problème Lassana et il y en aura zéro », a-t-il ainsi affirmé dans des propos relayés par Culture PSG.

« Que du bonus ? Oui, c’est la vérité, je reviens en France, je n’ai pas joué depuis un moment et il y a pas mal de gens qui l’ont oublié. Moi, je suis très content de ce que je fais, cela se passe bien avec les dirigeants et le coach. Aujourd’hui, il n’y a pas de problème Lassana. Et oui, je serai encore parisien la saison prochaine », a ensuite ajouté le milieu de terrain. Voilà qui est clair... Reste tout de même à voir s’il sera dans les plans du prochain entraîneur parisien, qui a de grandes chances de s’appeler Thomas Tuchel...