Le Paris Saint-Germain aura vécu un été de folie. Tandis que la plupart des observateurs semblaient inquiets au début du mercato, le club francilien a réussi le tour de force d’enrôler Neymar en payant sa clause de 222 millions d’euros. Pourtant tout n’était pas bien parti. En effet, Marco Verratti a tenté de quitter le PSG pour rejoindre le FC Barcelone. L’international transalpin a même posé avec une Une du journal Mundo Deportivo qui l’annonçait sur le départ, entamant de facto une sorte de bras de fer.

Un bras de fer à nouveau gagné par Nasser Al-Khelaïfi puisque le Petit Hibou est resté en France, qu’il a dû s’excuser platement publiquement et que surtout, il a quitté son agent historique Donato Di Campli qui l’accompagnait depuis ses débuts à Pescara en Serie B. Depuis, le milieu de terrain est conseillé par Mino Raiola, un crack sur le marché des transferts. Mais, depuis le retour du PSG sur les terrains, rien ne se passe comme prévu pour celui qui accompagne Rabiot et Motta dans l’entrejeu parisien.

Al-Khelaïfi pas enchanté que Verratti soit conseillé par Raiola

Sur le pré, Marco Verratti apparaît perdu comme il ne l’a jamais été depuis qu’on le voit sur la scène hexagonale - voire continentale - et dehors il semble que ce soit la même chose. D’après L’Equipe, Verratti est décrit « en dedans » au Camp des Loges lors des entraînements même si son implication n’est pas à remettre en cause et qu’il garde quand même sa jovialité habituelle malgré quelques préoccupations par moment. Son changement de conseiller à aussi changé les choses.

Toujours selon les informations du quotidien, Verratti n’a plus aucun contact avec Di Campli et il ne le vivrait pas forcément très bien d’autant que le choix de son se faire représenter par Mino Raiola n’aurait pas vraiment enchanté le président du Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaïfi. Emery, lui, décide de lui maintenir sa confiance et de le choyer en conférence de presse : « pour nous c’est un joueur important, je suis sûr que, dans sa tête, il a décidé d’être ici, au PSG, et qu’il est très content. Il a grandi et il veut grandir plus dans cette équipe » Il va maintenant falloir que l’international italien rende à Emery sa confiance... sur le terrain.