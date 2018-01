On a connu des leaders plus tranquille. Mais au Paris Saint-Germain, la moindre petite étincelle déclenche un feu de forêt, parfois habilement entretenu par une presse espagnole qui n’en demande pas tant. L’épisode du penalty de Neymar face à Dijon, et les quelques sifflets reçus ce soir-là, a été largement traité de l’autre côté des Pyrénées, à tel point que le Brésilien semble devenu la tête de gondole du futur mercato estival du Real Madrid. Il aurait, selon certaines informations, conclu un pacte pour Nasser Al-Khelaïfi pour partir en cas de victoire en Ligue des Champions, quand d’autres expliquent qu’il est prêt à tout pour quitter le PSG dès cet été. Ajoutez à cela la nervosité de Dani Alves face à Lyon, le désaccord public entre Thiago Silva et Javier Pastore et le manque de communication de la direction et vous obtenez un climat particulièrement pesant.

Mais Unai Emery, l’entraîneur du club francilien, assure être loin de tout cela. Seul à répondre aux questions des journalistes en dehors des matches, il maintient le cap, qu’importe les diverses polémiques. A la veille de recevoir Montpellier, il a ainsi adressé un message fort. « Je suis tranquille. Parce que je vois les joueurs. Ils sont aussi tranquilles. Je vois le vestiaire fort. Et qui a conscience de la grande ambition que nous avons pour le présent et le futur. Quand je vois ça, je suis tranquille. Ma responsabilité c’est le travail, donner la confiance, réclamer l’exigence », a-t-il expliqué.

Unai Emery plein de détermination

Puis il a assuré qu’il ne se sentait pas délaissé par sa direction. « Après, j’ai vu le président mercredi, nous avons parlé. Je le vois content, tranquille. On parle tous les jours avec Antero et Maxwell. Je ne lis pas les choses qui sortent à l’extérieur. Mais je ne peux pas m’exprimer pour dire c’est vrai ou pas. Sinon, je devrais dire tous les jours "ce n’est pas vrai", même lorsque c’est vrai. A l’intérieur, c’est fort. Notre motivation, c’est de faire de grands matches à chaque fois. Le plus important, c’est de faire profiter nos supporters demain. Je suis avec l’envie et l’enthousiasme, comme eux. Nous avons des joueurs pour faire une grande équipe, avec du talent individuel et collectif. »

Puis il a affiché une plus grande détermination encore, à l’heure d’évoquer plus particulièrement le cas Neymar. Doit-il surprotéger son joueur, l’encenser publiquement pour qu’il se sente bien ? A travers sa réponse, Emery a adressé un message fort, clair et net. « Il (Neymar, ndlr) va être le meilleur joueur du monde, c’est sûr. Et il va l’être ici ». Suffisant pour calmer les innombrables rumeurs ?