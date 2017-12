Cet été, le Paris Saint-Germain a frappé fort sur le marché des transferts en recrutant Neymar au FC Barcelone, mais aussi Kylian Mbappé. Pourtant, le natif de Bondy n’est pas encore totalement satisfait. « On se connaît très bien mais il manque encore quelques automatismes pour se connaître vraiment par coeur », a commencé par indiquer l’international français lors du stage hivernal du PSG qui se déroule en ce moment au Qatar.

« On a une super attaque et je pense qu’on peut faire encore mieux. Ça fait cinq mois que nous sommes ensemble, on a déjà réussi à développer certaines choses et dans un an ça peut être encore mieux. Je pense qu’on peut arriver à ça rapidement pour faire de très belles choses pour le PSG. Nous avons beaucoup de talent, mais pour gagner des titres il faudra être une vraie équipe, je pense qu’on est capables de le faire », a ainsi ajouté celui qui a découvert cette année l’équipe de France après une sublime saison du côté de l’AS Monaco.

Pourtant, on oublie souvent que Mbappé, septième au classement du dernier Ballon d’Or, n’a que 19 années au compteur et qu’il doit encore apprendre. « Vraiment incroyable. Je regarde ce qu’ils font pour essayer d’apprendre. Quand vous avez Cavani qui pour moi est le meilleur attaquant du monde et Neymar qui a tout pour devenir le meilleur du monde, vous avez beaucoup à apprendre. Je suis vraiment fier d’évoluer à coté de joueurs comme ça », a-t-il enfin terminé dans des propos rapportés par le journal L’Equipe. Ce message est de bon augure pour la suite donc !