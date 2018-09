Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain affrontera le Stade de Reims au Parc des Princes (rencontre à suivre sur notre live commenté). Par conséquent, Thomas Tuchel, l’entraîneur du Paris SG, présent depuis le début de la saison, s’est présenté en conférence de presse. L’ancien technicien de Mayence et du Borussia Dortmund a été interrogé sur son premier bilan à la tête de l’écurie française. Rappelons à toutes fins utiles que le PSG est leader du championnat avec dix-huit points et donc six victoires en autant de matches.

« C’est un gros défi et un grand challenge pour moi dans ce grand club. Avec des grands joueurs et beaucoup de talents. C’est vraiment bien d’avoir commencé à gagner rapidement. Ils ont montré une grande mentalité de vouloir gagner malgré le fait qu’on a été mené plusieurs fois. Ils ont toujours eu une bonne réaction », a indiqué le technicien allemand avec un oeil amusé, dévoilant avec plaisir son bonheur de voir l’attitude de ses joueurs qu’il semble chérir.

« Maintenant en quelque sorte c’est le vrai début »

« On est arrivé à ce moment important. C’est le moment d’améliorer les petits détails, notre jeu. Jusqu’à maintenant c’était dur puisque nous avons eu une préparation courte. J’ai l’impression que tous les joueurs veulent s’améliorer, c’est ce qu’on a vu à Rennes. En Bretagne on a récupéré rapidement le ballon avec un pressing haut, toute l’équipe a travaillé, c’est un pas en avant. Maintenant va venir le prochain pas, il faut voir. Nous sommes contents. Maintenant en quelque sorte c’est le vrai début », a-t-il ainsi poursuivi.

Jusqu’à présent, en effet, les rencontres du Paris Saint-Germain nous ont un peu laissés sur notre faim, avec une première période poussive et une seconde bien meilleure en règle générale. La rencontre de Liverpool a dû aussi laisser des traces et le club de la capitale pourrait bien travailler pendant la trêve internationale qui va arriver incessamment (le lundi 8 octobre). Mais avant cela, le PSG jouera Reims, Nice, l’Étoile Rouge de Belgrade et surtout... Lyon.