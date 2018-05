Depuis la blessure de Neymar, de retour à Paris depuis vendredi, le feuilleton concernant son avenir s’était considérablement calmé. Plusieurs médias ibériques affirmaient cependant que du côté du PSG, on commençait à s’inquiéter de l’avenir de la star brésilienne, et El Pais évoquait même une clause de 300 millions d’euros dans le contrat du joueur, qui s’activerait début septembre.

Aujourd’hui, le quotidien Marca remet une pièce dans la machine, affirmant que le numéro 10 parisien veut jouer au Real Madrid, et que la direction du club champion d’Europe en titre est déjà au courant des intentions de la star de la Canarinha. Le média évoque même un divorce entre le PSG et le joueur, ce qui accélérerait ainsi une arrivée qui semblait plutôt programmée pour la saison 2019/2020.

Le Real Madrid attend que Neymar prenne l’initiative

Si des doutes existaient sur sa cohabitation avec Cristiano Ronaldo, Neymar aurait déjà communiqué qu’il aimerait jouer aux côtés du Portugais, et ce dernier n’aurait aucun problème à évoluer aux côtés de l’ancien Barcelonais. CR7 verrait même son arrivée d’un bon œil, renforçant considérablement l’effectif. Marca explique que les dirigeants madrilènes vont faire preuve de respect absolu envers leurs homologues parisiens, ne souhaitant pas que la relation entre les deux clubs se déteriore.

C’est donc Neymar qui va devoir se positionner et entamer les grandes manœuvres pour forcer un départ s’il veut revêtir la tunique blanche, toujours selon le quotidien madrilène, et les dirigeants merengues l’auraient déjà fait comprendre au joueur. Le média précise également qu’aucune clause n’existe dans le contrat du joueur parisien. Autant dire que le feuilleton Neymar est reparti de plus belle...