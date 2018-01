Sept titularisations consécutives, six buts et cinq passes décisives. Les statistiques d’Angel Di Maria en 2018 en font un élément déterminant du onze du Paris Saint-Germain, bien loin des premiers mois fantomatiques de l’Argentin cette saison. Bien sûr, il n’a pas bouté le moindre membre de la MCN hors de l’équipe de départ, mais il a su habilement profiter des absences pour blessures, suspensions ou sanctions de Mbappé, Neymar et Cavani.

Le revoir à un haut niveau de performance ressemble bien à une réussite de l’entraîneur parisien Unai Emery, qui n’a jamais lâché le joueur lors de la première partie de saison, malgré les rumeurs insistantes de départ. En conférence de presse, Emery s’en est d’ailleurs félicité. « Je le connais depuis un an et demi. Il a passé un mauvais moment et c’est important d’être près des joueurs. J’ai parlé avec lui pour qu’il retrouve la confiance. Dans son bon moment aussi, pour le pousser et continuer avec cette confiance. En ce moment, il est performant, il a la confiance, il joue beaucoup et il veut continuer à jouer. C’est pour ça que je suis spécialement content pour Angel Di Maria. Il a démontré une grande implication ici à Paris. Quand l’équipe a besoin de lui, il est prêt. Quand il ne joue pas, il démontre, avec son visage, qu’il est énervé. Mais avec le respect pour moi, le staff, pour le PSG et ses coéquipiers. C’est pour ça que je suis content quand il est bien. On va travailler pour continuer comme ça ».

Peut-il être titulaire face au Real Madrid ?

Aujourd’hui, les rumeurs de départ semblent bien loin, se concentrant surtout sur Javier Pastore, autre Argentin en manque de temps de jeu. Mais Di Maria peut-il à terme déloger l’un des trois membres du trio offensif ? On peut en douter. Si Mbappé, Cavani et Neymar sont à 100 % et disponibles, ils sont intouchables dans le système de jeu actuel. Alors, pour le match que tout le monde attend, le 14 février face au Real Madrid, Di Maria peut-il prétendre réellement à une place de titulaire ?

« Chaque match, il peut se passer beaucoup de choses. Si le match contre Madrid devait avoir lieu demain, il a beaucoup de possibilités de jouer. Mais c’est dans plusieurs semaines. Si le match est demain, il aura mérité sa place dans le onze. Le mieux pour moi, c’est que tous les joueurs soient prêts et que j’ai le choix pour faire l’équipe », a réagi Emery. Il y a donc des chances de voir Angel Di Maria s’asseoir sur le banc de touche avec le visage des mauvais jours dans trois semaines...