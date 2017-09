Pour les journalistes habitués de la zone mixte du Parc des Princes, l’attitude d’Edinson Cavani au sortir du match remporté par le Paris Saint-Germain face à l’Olympique Lyonnais n’est pas passée inaperçue. Parés, prêts à écouter au moins l’un des protagonistes donner sa version des faits, les journalistes présents n’ont pas eu droit à la moindre explication de la part de Neymar, ni de Cavani sur les chamailleries aperçues (pour un coup franc et un penalty) sur la pelouse de l’antre parisienne.

Et le choix du Matador de filer directement au parking, quelques instants seulement après le coup de sifflet final du choc a clairement marqué les esprits. Voir un joueur quitter les lieux de la sorte alors qu’il a pour habitude de sortir parmi les derniers du groupe francilien, a forcément envoyé un message fort. Car si le micmac entourant les déclarations récentes de l’Uruguayen -qui auraient finalement été tenues avant le match- sème le doute, L’Equipe nous apprend que les événements survenus dans le vestiaire rouge-et-bleu sont, eux, plus significatifs.

Cavani en veut à Neymar... et à Daniel Alves !

En effet, Cavani et Neymar auraient eu une vive altercation. Le premier, qui n’est pas resté sur la pelouse pour aller saluer les supporters franciliens, n’aurait pas manqué de reprocher au second son attitude jugée irrespectueuse. Des critiques mal acceptées par le Brésilien qui ne se serait pas gêné pour lui répondre, de manière peu amicale. Le ton serait alors monté entre les hommes avant que Thiago Silva et Marquinhos ne séparent tout le monde. La suite, vous la connaissez. Fortement agacé, Cavani reprocherait au final le comportement de deux joueurs : Neymar, bien évidemment, et Daniel Alves.

En clair, El Matador n’apprécierait guère le désir des deux Auriverdes de prendre le commandement du groupe parisien alors qu’ils sont loin d’être les plus anciens du vestiaire. Interrogé par les médias brésiliens sur l’accrochage de dimanche, Daniel Alves avait alors tenté de dédramatiser la chose. « J’allais tirer (rires). J’ai pris le ballon pour tirer le coup franc, parce que j’en ai déjà mis quelques-uns (rires) ! Je le sentais. Je crois que ce n’est rien, le plus important est que l’équipe soit en tête plus que quelconque statistique individuelle. Je crois que, quand on a envie et que le jeu est bloqué, on veut prendre ses responsabilités. C’est ce que j’ai voulu faire à ce moment-là, mais Ney m’a pris la balle et a fini par tirer ». Une justification peu crédible pour beaucoup qui ont surtout vu un désir du latéral de confier le cuir à son ami Neymar, aux dépens de Cavani. Invité à régler ce différend au plus vite, Unai Emery va devoir mettre à rude épreuve ses qualités de pacificateur. Car, au vu du début de saison canon du PSG, l’Espagnol n’a sûrement pas envie de voir tous ces efforts gâchés... pour une histoire de coups de pied arrêtés.