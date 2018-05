Unai Emery a dit au revoir au public du Parc des Princes, reçu le trophée de champion de France ainsi que celui de meilleur entraîneur et connaît déjà son successeur. Mais l’entraîneur espagnol a bien encore un match à diriger pour le club de la capitale, samedi prochain, sur la pelouse de Caen. Pour la dernière fois, il pourra composer son onze de départ, où l’on ne retrouvera malheureusement pas Neymar, en convalescence après sa blessure au pied. Neymar justement est le sujet qui tourne en boucle chez nos voisins espagnols, où un possible départ vers le Real Madrid aiguise les appétits.

Invité de la radio Cadena Ser pour l’émission El Larguero, Unai Emery a été interrogé sur son relationnel avec Neymar durant la saison. « Peut-être qu’entraîner des joueurs comme Neymar ou Mbappé n’est pas la chose la plus facile. C’est la chose la plus difficile, cela demande de la maîtrise. Il faut d’abord toucher le coeur avant de parler au professionnel. Tout est basé sur les relations humaines, ensuite vient le côté professionnel. Mais c’est le côté humain qui est le plus difficile », a-t-il expliqué, rappelant ainsi ce qu’il avait confié précédemment au site The Tactical Room.

« Il va rester au PSG »

Mais c’est évidemment sur les rumeurs d’un départ que l’opinion d’Emery a été sollicitée. Et elle est très intéressante. « Cette saison il y a eu des moments où tout ce qui était en relation avec Neymar était surdimensionné. Neymar ne parle pas beaucoup. Il nous disait qu’il était fatigué des mensonges qui se racontaient. Le mieux est de l’écouter lui. Je ne vais pas être le porte-parole de Neymar, mais je pense que la saison prochaine il va rester au PSG. Ce serait le plus juste pour le joueur et le club. »

Avant de poursuivre : « Il a déjà dit qu’il était fatigué des mensonges. Maintenant qu’il l’a fait à nouveau, je pense qu’il est préférable de l’écouter. Ce qu’il dit est le plus clair, le plus direct. Je pense qu’il va rester au PSG parce que je pense que c’est un projet solide. Ne demandez pas combien de temps parce que le football peut changer, mais pour l’année qui vient, je pense que oui. » Fin du débat Neymar alors ? Pour l’instant et pour Emery, oui.