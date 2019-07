Il sera le 8e Sénégalais à porter le maillot du Paris SG. Idrissa Gueye (29 ans), déjà ardemment courtisé en janvier, s’est officiellement engagé avec le club de la capitale ce mardi. Le Lion de la Teranga (69 sélections, 4 buts) a paraphé un bail de 4 ans avec les Rouge-et-Bleu, jusqu’en juin 2023, dans le cadre d’un transfert estimé à un peu plus de 30 M€. Le nouveau n° 27 du PSG, finaliste malheureux de la dernière Coupe d’Afrique des Nations en Égypte, est tout sourire.

« Je ressens une immense fierté à l’heure de rejoindre le Paris Saint-Germain. Après être resté concentré sur la CAN avec ma sélection, j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en club en m’engageant avec le Paris Saint-Germain, qui propose l’un des projets sportifs les plus structurés et ambitieux d’Europe. C’est un honneur et une fierté d’être un joueur de Paris. C’est un grand club, tout joueur rêve de jouer dans ce genre de club », a lancé le natif de Dakar avant de poursuivre.

Hâte de (re)découvrir le Parc

« Je remercie les dirigeants, l’entraîneur et son staff pour la confiance qu’ils me témoignent. Je ferai tout pour me montrer digne de cette confiance et pour m’intégrer rapidement au sein de ce groupe de joueurs très talentueux », a-t-il confié, faisant les présentations. « Je suis plutôt milieu défensif, tout le monde le sait. Joueur de devoir, qui là pour l’équipe, prêt à tout sacrifier pour aider l’équipe. Je veux continuer ma progression et faire le maximum pour répondre présent sur le terrain et surtout pour ne pas décevoir », a-t-il glissé.

Impatient, après 108 matches avec Everton (4 buts et 5 passes décisives entre 2015 et 2019), de démarrer sous ses nouvelles couleurs auprès de ses nouveaux partenaires de jeu, l’ancien Lillois a également hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes. Une enceinte qui l’a déjà marqué par le passé. « Enfin, ce sera un grand plaisir de goûter à l’atmosphère exceptionnelle du Parc des Princes, qui m’avait impressionné lors de mon premier passage en France ! Je ne réalise pas encore tout à fait, depuis que je suis jeune, j’ai toujours rêvé d’évoluer dans un club comme le Paris Saint-Germain... imaginer de fouler la pelouse du Parc... c’est un rêve qui se réalise », a-t-il conclu. De quoi se mettre, déjà, les supporters du PSG dans la poche !

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10