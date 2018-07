Arrivé en 2001 à la Juventus Turin, Gianluigi Buffon a mis fin à sa belle histoire avec la Vieille Dame en juin. A 40 ans, le gardien a quitté l’Italie et alors qu’on s’attendait à ce qu’il prenne sa retraite, il a préféré s’engager pour un nouveau défi plutôt attrayant. Il a débarqué au PSG où il signe un contrat de un an, plus une année en option avant de devenir probablement un ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Sur le site du club, il a expliqué pourquoi il a souhaité rejoindre la capitale française.

« C’est avec un grand sentiment de bonheur que je rejoins le Paris Saint-Germain. Pour la première fois de ma carrière, je quitte mon pays et seul un projet aussi ambitieux pouvait m’amener à prendre une telle décision. Je remercie le Club et le Président de leur confiance. Pour avoir suivi son incroyable progression ces dernières années, je sais les rêves qui habitent le Paris Saint-Germain et tous ceux qui le portent dans leur cœur », a expliqué l’emblématique portier, avant de citer ses qualités qui pourront être utiles au champion de France.

Buffon vise les sommets

« Je vais apporter toute mon énergie, toute mon expérience et toute ma soif de victoires pour aider mon nouveau club à atteindre les très grands objectifs qu’il s’est fixés. Avec mes coéquipiers et nos supporters, nous allons partager des émotions fantastiques au Parc des Princes et dans tous les stades où nous irons représenter Paris, cette ville merveilleuse qui mérite de voir un jour son club au sommet du football international. » Les fans du PSG sont prévenus.

Eux qui attendent désespérément de voir leur club soulever la plus belle des compétitions (la Ligue des Champions), ou au moins passer le cap des quarts de finale, ils pourront se satisfaire de l’arrivée d’un gardien réputé sur la planète football. Surtout que lui non plus n’a jamais réussi à remporter la coupe aux grandes oreilles. Il a disputé trois finales (2003, 2015 et 2017) mais a été battu à chaque fois avec la Juventus Turin. Voilà un pari audacieux mais très séduisant sur le papier.