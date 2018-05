C’est donc officiel, Thomas Tuchel va succéder à Unai Emery sur le banc de touche du Paris Saint-Germain, et ce pour les deux prochaines années. L’entraîneur allemand de 44 ans a paraphé son contrat de 2 ans avec le club de la capitale, qui a communiqué la nouvelle sur son site internet. Tuchel débarque donc au PSG avec de grandes missions à accomplir, au premier rang desquelles on trouve la conquête de la Ligue des Champions.

L’entraîneur a livré ses premiers mots sur le site du club parisien. « C’est avec beaucoup de joie, de fierté et d’ambition que je rejoins ce grand club du football mondial qu’est le Paris Saint-Germain. Je suis impatient de travailler avec tous ces grands joueurs, qui figurent tous parmi les meilleurs de la planète. Avec mon staff, nous allons tout faire pour aider l’équipe à repousser ses limites, jusqu’au plus haut niveau international. Il y a un potentiel extraordinaire à Paris et c’est le challenge le plus enthousiasmant qui s’est présenté à moi. Je suis impatient, également, de découvrir le Parc des Princes, un stade mythique du football européen, où règne une ambiance fantastique. »

Thomas Tuchel ne sera pas présenté immédiatement, il faudra encore patienter quelques jours pour avoir plus de déclarations, plus particulièrement les dessous de son arrivée. Choisi par le prince Al-Thani plus que par Nasser Al-Khelaïfi selon les informations de la presse française, il devra séduire sa nouvelle direction, mais surtout son groupe de joueurs. Unai Emery a déjà expliqué que son CV pouvait parfois apparaître trop maigre pour convaincre certains éléments de chambouler leurs habitudes. On souhaite donc du courage à Thomas Tuchel, muni de sa Coupe d’Allemagne, pour unir le vestiaire derrière ses méthodes.