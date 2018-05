La saison prochaine démarre ce dimanche pour Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain va en effet présenter ce soir à 19 heures au Parc des Princes, son nouvel entraîneur Thomas Tuchel. Une présentation qui donnera donc officiellement le coup d’envoi du prochain exercice dans la capitale. Car Al-Khelaïfi et sa garde rapprochée vont avoir du pain sur la planche cet été. A commencer par les dossiers sensibles comme ceux de Neymar, Cavani, Rabiot ou encore Areola. Dans une interview accordée à l’Equipe, le président du club francilien lâche ses vérités sur ces cas jugés épineux, mais qui ne le sont pas vraiment à en croire son discours.

Courtisé ardemment par le Real Madrid, Neymar défraye la chronique depuis plusieurs semaines. Son avenir suscite un engouement certain en Espagne. Sur ce point, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré extrêmement ferme, et en profite pour égratigner la presse ibérique. « C’est sûr. Je me répète 10000 fois, il va rester. Son père m’a dit : « Son futur est à Paris. » Neymar est fatigué de ces rumeurs sur son avenir. Ce sont les médias espagnols qui le disent. Si vous les croyez, tant pis pour vous. Je ne vais pas répondre à cette question à chaque fois. Il a un contrat de quatre ans, » rappelle ainsi le dirigeant qatarien coupant court à un éventuel départ cet été.

Al-Khelaïfi se montre catégorique sur les dossiers chauds

Outre le cas Neymar, un autre joueur important du vestiaire parisien a laissé planer le doute sur son avenir : Edinson Cavani. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a indiqué qu’il attendait des garanties de ses dirigeants. Une fois encore, le président du club parisien a confirmé qu’El Matador poursuivrait bien l’aventure à Paris la saison prochaine. « Il s’est exprimé après la finale de la Coupe de France et a dit qu’il était heureux et voulait rester. C’est un grand joueur, un bagarreur, le meilleur buteur de l’histoire du club. Il va rester, » a confié l’intéressé. Une nouvelle qui ravira sûrement les supporters parisiens... Autre dossier brûlant qui accapare les dirigeants franciliens, celui d’Adrien Rabiot.

Le milieu de terrain sous contrat jusqu’en 2019 tarde à ouvrir les négociations pour prolonger son contrat. Une situation qui n’effraie pas pour autant son président. « Il est là, je suis sûr qu’il va rester. Il a été formé chez nous. Il n’a pas l’idée de quitter le club et je serais très choqué qu’il le fasse. Je ne pense pas qu’il ait ça en tête, » révèle ainsi Al-Khelaïfi. Enfin, ce dernier a évoqué la rumeur Buffon à Paris et a surtout tranché en ce qui concerne son numéro un actuel, Alphonse Areola. Le portier français avait récemment indiqué qu’il pourrait quitter le PSG si il ne conservait pas sa place de numéro un. « Vous pensez que je vais vous dire quels joueurs nous pistons ? On a Areola qui est notre numéro et le sera pour sûr la saison prochaine, » a indiquer Nasser Al-Khelaïfi. Une mise au point qui devrait rassurer les amoureux du Paris Saint-Germain...