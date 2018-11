Devenu entraîneur des moins de 19 ans du Paris Saint-Germain, Thiago Motta ne s’est pas encore éloigné du club où il a terminé sa carrière à la fin de l’année dernière. Dans un long entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, il est revenu sur beaucoup de choses qui traitent de l’actualité du Paris SG. Il a aussi expliqué en quoi les ambitions du club avaient pu changer, le talent du trio d’attaque, mais aussi sur ce que doit faire Neymar pour rejoindre CR7 et Messi au Panthéon.

Lorsque Motta est arrivé (janvier 2012), le PSG n’était pas encore cette machine européenne à gagner. « Non seulement les joueurs comptent, mais aussi l’histoire d’un club. Vous ne gagnez pas soudainement, comme cela. Quand je suis arrivé au PSG, l’objectif était de gagner des championnats et des Coupes de France. Aujourd’hui c’est devenu la Ligue des Champions. J’ai un contrat de deux ans avec les U19 du PSG, mais mon objectif, c’est d’entraîner un jour ou l’autre l’équipe première », a déclaré l’ancien joueur de l’Inter Milan pour commencer.

« Neymar doit apprendre à lâcher la balle »

Ensuite, il a été interrogé sur le trio d’attaquant du Paris Saint-Germain. Est-ce le meilleur au monde ? Motta a son idée : « sur le papier, oui, mais cela dépend de comment ils se déplacent et s’intègrent sur le terrain. À certains moments Manè, Firmino et Salah de Liverpool sont les meilleurs. Ils se comprennent tellement bien qu’ils n’ont rien à envier à personne ». Car depuis l’arrivée, l’année passée, de Mbappé, mais surtout de Neymar, tout a changé.

Concernant Neymar justement, il n’est pas encore au niveau de Messi et CR7, voici pourquoi. « Il doit apprendre à abandonner le fait de vouloir éliminer quatre joueurs à chaque fois. Lâcher d’abord la balle et se démarquer ensuite pour recevoir la dernière passe. Le un contre un n’est pas toujours privilégié. La grandeur de Messi aujourd’hui est qu’il n’offre plus la possibilité à son adversaire de le toucher. Il évite les fautes et profite de chaque action. Je disais toujours à Neymar : donne-moi la balle, je te la rends après, ça t’évitera de faire deux dribbles et de prendre des coups », a analysé l’Italien. Il convient aussi de dire que dans ce long entretien Thiago Motta met Paris dans ses favoris pour la Ligue des Champions. Un jour, peut-être... ou alors demain !