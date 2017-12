Le Paris Saint-Germain recevait le LOSC au Parc des Princes. Le club parisien qui restait sur deux défaites toutes compétitions confondues devait à tout prix chasser les doutes face au club nordiste. A cette occasion, Unai Emery devait se passer des services de Neymar suspendu et Thiago Silva blessé. Le technicien basque optait pour un 4-3-3 avec le trio Di Maria, Cavani et Mbappé.

Lille se présentait de son côté avec un 4-2-3-1 avec Ezequiel Ponce en attaque. Lors du premier quart d’heure, le Paris SG mettait le pied sur le ballon sans pour autant se montrer véritablement dangereux. Peu avant la demi-heure de jeu, Paris prenait l’avantage. Pastore décalait Mbappé sur la droite dont le centre était repris victorieusement de la tête par Angel Di Maria (1-0, 28e). Sur un ballon mal dégagé par Maignan, Mbappé récupérait le cuir, fixait et décochait une frappe qui passait à côté (30e).

Le PSG se fait peur

Dès le retour des vestiaires, le PSG prenait le large. Sur une récupération de Verratti, Cavani combinait avec Di Maria qui remettait sur Pastore. El Flaco trompait d’une frappe puissante Maignan (2-0, 48e). Quelques minutes après ce deuxième but, Mbappé alertait Pastore en profondeur. Le milieu parisien se faisait stopper irrégulièrement par Soumaoro dans la surface mais l’arbitre ne bronchait pas (61e). Le PSG manquait de peu le troisième but. Sur une remontée du ballon de Mbappé, l’ancien monégasque combinait avec Verratti qui lui remettait dans la profondeur. L’attaquant parisien ouvrait son pied mais voyait sa frappe déviée sur le poteau par Maignan (72e). Le LOSC montrait enfin le bout de son nez dans ce second acte. Amadou décalait El Ghazi fraîchement rentré, qui s’infiltrait dans la défense parisienne et frappait. Alphonse Areola se couchait pour saisir du ballon (77e).

Alors que le PSG se dirigeait vers un succès tranquille, Lille réduisait le score. Sur une mauvaise relance de Marquinhos, Soumaré récupérait le ballon et s’enfonçait dans la défense parisienne avant de se faire reprendre par Lo Celso. Le ballon revenait sur El Ghazi qui fusillait Areola de près (2-1, 86e). Quelques secondes plus tard, Mbappé accélérait et trouvait Cavani dans la surface qui enroulait bien son ballon, Maignan détournait en corner (87e). Le LOSC poussait en fin de match. Sur un corner lillois, Marquinhos lançait de la tête Mbappé qui traversait tout le terrain et profitait de la montée de Maignan sur le corner, pour pousser le ballon dans les buts vides (3-1, 90+3). Grâce à ce succès compliqué, le PSG devenait officiellement champion d’automne.

L’homme du match : Mbappé (7) : l’international tricolore a essayé de semer la zizanie sur son côté. Très actif, il a cependant connu un certain déchet dans son jeu, notamment dans ses prises de risques. Son excellent centre permet à Di Maria d’ouvrir le score pour le PSG (1-0, 28e). Toujours en mouvement, il a sans cesse provoqué la défense lilloise. Sa faculté de percussion provoque souvent des déséquilibres dans les défenses adverses. Buteur en fin de match ou il a fait parler sa vitesse pour traverser tout le terrain et résister à la charge de Ié (3-1, 90+3). Un match complet pour celui qui a obtenu la septième place au classement du Ballon d’Or.

PSG

Areola (5) : le portier parisien a passé un après-midi relativement tranquille. Il se couche bien sur une frappe de El Ghazi (77e). Il ne peut absolument rien faire sur la réduction du score nordiste (2-1, 86e).

Alves (3,5) : le latéral droit brésilien est passé complètement à côté de son match. Il n’a jamais su peser offensivement et a connu beaucoup de déchet dans son jeu. Coupable de nombreuses fautes à cause de son manque de vitesse. Une soirée à oublier pour l’ancien joueur du Barça.

Kimpembe (6) : le défenseur central parisien s’est distingué par son extrême concentration. Toujours bien positionné, il a récupéré beaucoup de ballons grâce à ses anticipations. Propre dans la relance, il s’est évertué à prêter main forte offensivement. Une prestation convaincante pour le jeune parisien.

Marquinhos (4) : capitaine d’un soir en l’absence de Thiago Silva, le défenseur central brésilien n’a pas eu sa sérénité habituelle. Moins dominateur dans les duels, il est clairement coupable sur la réduction du score lilloise où sa relance approximative met son équipe en difficulté (2-1, 86e).

Berchiche (6) : le latéral gauche espagnol n’a pas été souvent sollicité par ses partenaires offensivement. Sur le plan défensif, il a bien contenu les assauts nordistes en effectuant des interventions salvatrices. Une rencontre sérieuse pour la doublure de Layvin Kurzawa.

Verratti (6) : le Petit Hibou a tenté d’organiser le jeu de son équipe en se positionnant devant la défense. Il a connu du déchet dans ses transmissions et n’a pas toujours effectué les bons choix. Il est à l’origine du deuxième but parisien grâce à une récupération judicieuse (2-1, 48e). On ne peut lui reprocher sa générosité sur le terrain même si il a encore écopé d’un carton jaune.

Rabiot (5,5) : comme à son habitude, le milieu parisien s’est distingué par sa faculté à se projeter vers l’avant. Il a essayé d’imprimer le bon tempo à son équipe. Remplacé par Lo Celso (46e) suite à une douleur à la cuisse. Le petit argentin a joué simple, s’efforçant à alterner entre jeu court et jeu long. Il reste toujours aussi sérieux dans son positionnement sur le terrain.

Pastore (6,5) : El Flaco reste toujours aussi précieux par sa faculté à conserver le ballon et à exceller dans les transmissions. C’est lui qui décale sur la droite Kylian Mbappé sur le premier but parisien de Di Maria (1-0, 28e). L’international argentin est toujours capable d’illuminer une rencontre par des gestes de classe. Auteur du deuxième but où son sang-froid a fait la différence (2-0, 48e). Remplacé par Nkunku (85e).

Di Maria (5,5) : très remuant ce soir, il a essayé d’apporter sur son côté et s’est montré disponible pour ses partenaires. Une activité récompensée par un but. Il surgit au milieu de nul part pour marquer son but de la tête (1-0, 28e). Il s’est montré un peu moins tranchant au fil du match. Remplacé par Draxler (68e) qui s’est distingué par intermittence par son aisance technique.

Cavani (4) : relativement discret lors du premier acte, il n’a pas rechigné à la tâche en venant régulièrement défendre. El Matador n’a pas forcément brillé ce soir il faut bien l’admettre. Rarement en évidence il est cependant l’un des instigateurs du deuxième but parisien en combinant avec Di Maria (2-0, 48e). Il rate une superbe occasion en fin de match où son petit enroulé a inquiété Maignan (87e).

LOSC

Maignan (4,5) : une partie frustrante pour le gardien formé chez son adversaire du jour. Il ne peut rien sur la tête à bout portant de Di Maria (29e) et voit plusieurs autres tentatives parisiennes passer loin de sa cage en première mi-temps. Impuissant sur le second but de Pastore (49e) et coupable d’être monté sur le dernier corner lillois, laissant sa cage vide pour Mbappé (90e+3). Maignan fut aussi décisif sur deux frappes de Mbappé (72e) et Cavani (87e). De la maladresse balle au pied : deux dégagements directement dans des pieds rouges et bleus qui pouvaient coûter cher mais le mal était déjà fait.

Malcuit (6) : de la technique balle au pied, de la présence physique en défense (21 ballons gagnés) et quelques centres bien sentis mais contrés à chaque fois. Un premier débordement dangereux dans la surface de réparation que Berchiche finit par contrôler de justesse (53e). Plusieurs autres rushs dangereux en fin de match, quand le jeu offrait plus d’espace. Un bon match pour l’ancien Stéphanois.

Ié (3) : son match fut un duel avec Mbappé avant tout. Une première béquille sur Mbappé (10e) sans avertissement. Sur leur second duel, le défenseur portugais se fait éliminer par l’attaquant français et doit l’accrocher dans la surface. L’arbitre ne réagit pas. Troisième duel entre les deux hommes et le Parisien prend de vitesse Ié avant de déposer un caviar sur la tête de Di Maria (1-0, 29e). Pourtant, Ié a récupéré beaucoup de ballons (15) mais en a perdu exactement autant. Averti dans le temps additionnel pour avoir tenté de sécher Mbappé sur le rush décisif du Français (90e+3).

Soumaoro (3,5) : plutôt calme et serein durant 30 minutes avant de lâcher le marquage sur Di Maria sur l’ouverture du score de la tête de l’Argentin (29e). Il aurait pu se voir sanctionner d’un penalty lorsqu’il annihila le face à face entre Pastore et Maignan d’un coup dans la machoire d’El Flaco. Un match délicat.

Alonso (5) : s’il pouvait faire mieux sur le but de Di Maria, le stoppeur lillois a tenu son rang en première mi-temps. Il a su couper les centres sans grande imagination des Parisiens. Beaucoup plus maladroit lorsqu’il fallait relancer, comme en témoigne son taux de passes réussies (66%). Une tête en extension sur corner qui passe juste au dessus (82e).

Amadou (5) : il a utilisé sa puissance pour gratter quelques ballons et les amener vers l’avant. Plusieurs combinaisons en une touche de balle avec les deux Thiago : Maïa et Mendes. A son détriment, une perte de balle fatale à son équipe, qui a amené tout droit le second but de Pastore (2-0, 29e). Une bonne partie malgré tout pour le milieu défensif franco-camerounais.

Thiago Maïa (4) : beaucoup de ballons touchés, de bonnes intentions, de la technique mais peu d’actions décisives pour le champion olympique 2016. Le milieu de terrain a pourtant joué juste mais il est plus facile de réussir une passe lorsqu’elle arrive à destination à deux mètres de son point de départ. Remplacé par Soumaré (84e) dont le petit festival au milieu des Parisiens amène la réduction du score d’El Ghazi.

Pépé (4) : si l’attitude de l’Ivoirien fut louable, son match fut moyen. L’attaquant lillois a multiplié les courses, tenté de déborder sur son côté mais manquait de tranchant dans les derniers gestes. La défense parisienne anticipait trop bien. Une première frappe totalement dévissée (55e), beaucoup de déchet technique (18 ballons perdus, 69% de passes réussies). Remplacé par El Ghazi (75e), qui réduit le score pour Lille d’un face à face avec Areola géré avec calme (2-1, 86e).

Thiago Mendes (4) : il est le deuxième joueur lillois à avoir touché le plus de ballons (50). Mais il en a perdu plusieurs et s’est éteint petit à petit au fil du match, cessant de distribuer les ballons depuis l’entre-jeu. Remplacé par Luis Araujo (74e), qui n’a pas pu apporter plus.

Benzia (4,5) : très remuant sur son côté gauche, au dessus de ses partenaires techniquement, il n’a pas hésité à tenter quelques percées vers l’avant. Mais plus le match avançait, moins l’Algérien se montrait. Absent en fin de match malgré la réduction du score du LOSC.

Ponce (3,5) : dans un rôle de pivot censé décaler pour les flèches Pépé ou Benzia. Il a pu le faire par intermittence mais les ailiers lillois n’ont jamais pris la profondeur, trop bien lue par les latéraux parisiens. L’attaquant argentin n’a pas eu la moindre occasion, bien trop esseulé (seulement 24 ballons touchés) et surveillé de prêt par un Kimpembe des grands soirs.