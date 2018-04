Le champion de France en titre pourrait bien perdre son trophée acquis l’an passé face à son dauphin de l’époque. Cette saison les rôles sont inversés entre Monaco et le PSG. Pour ce choc de cette 33e journée de Ligue 1, qui sera à suivre sur notre live commenté à partir de 20h, les Parisiens comptent bien prendre leur revanche et célébrer le 7e titre de l’histoire du club face à l’ASM. Le club du Rocher lui tentera de gâcher la fête mais aussi de se venger de sa lourde défaite en finale de la Coupe de la Ligue il y a deux semaines.

Le PSG se présentera un peu diminué avec les absences de Neymar, de Verratti qui souffre des adducteurs mais aussi de Kimpembe. Le défenseur est suspendu après son expulsion à Saint-Etienne. Présent dans le groupe, Mbappe est tout de même incertain pour figurer dans le onze de départ. Alors qu’Unai Emery devrait aligner un 4-3-3, le jeune attaquant est en ballottage avec Di Maria et Draxler. L’Allemand pourrait aussi jouer au milieu en compagnie de Rabiot et Thiago Motta. Areola sera certainement présent dans le but, derrière une défense composée de Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva et Berchiche.

Du côté de Monaco aussi on déplore quelques absences. Jovetic, Balde et Glik sont forfaits pour des pépins physiques. Jardim fera sans doute confiance en un 4-2-3-1. Raggi devrait remplacer le Polonais en défense centrale et c’est Jorge qui sera une nouvelle fois titulaire dans le couloir gauche. Le duo Tielemans-Fabinho devrait évoluer devant la défense alors que Moutinho jouera un petit cran plus haut. Sur les ailes, l’entraineur portugais choisira surement Rony Lopes et Thomas Lemar. Ces derniers auront pour mission de donner des ballons de but à Falcao, qui sera capitaine.