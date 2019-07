Le dossier Neymar en fait tourner la tête à plus d’un et surtout aux dirigeants du Paris Saint-Germain, propriétaire du joueur, et à ceux du FC Barcelone, potentiels acquéreurs du Brésilien. Ce samedi, l’Auriverde est sorti de sa réserve et a donné ses meilleurs souvenirs et une chose est certaine, cela n’a pas du tout plu aux fans du club de la capitale puisque leur attaquant leur a rappelé de très mauvais souvenirs européens en mentionnant la remontada de Barcelone.

« Le meilleur souvenir de ma carrière de footballeur ? Il y en a deux. D’abord, quand on a gagné les Jeux Olympiques avec le Brésil. Ensuite, la "remontada" contre Paris. Ce que nous avons ressenti lorsque nous avons marqué le sixième but... Je n’ai jamais ressenti quelque chose comme ça... C’était incroyable. Quand on a gagné contre le PSG avec Barcelone, c’était complètement... Nous sommes tous devenus fous après ! Je crois que c’était le meilleur sentiment possible pour nous tous », a-t-il ainsi déclaré, provoquant l’ire des supporters du PSG.

Au club l’hypothèse du clash n’était pas exclue

Toutefois, il était attendu ce lundi à Paris afin de passer des examens médicaux et de rejoindre le Centre Ooredoo afin de reprendre avec le groupe. Mais un clash n’est pas encore terminé. En effet, selon L’Équipe, l’hypothèse que le joueur ne se rende pas aux rendez-vous fixés par sa direction était plausible. Pini Zahavi, qui gère ses intérêts et qui avait été l’homme fort de son transfert en 2017, laissait planer le doute concernant les intentions du joueur.

Cette hypothèse était loin d’être exclue dans le club explique le quotidien. Leonardo va devoir gérer cela d’autant que le directeur sportif s’est déjà entretenu par deux fois avec son joueur, mais il semble que l’ex-milieu de terrain a expliqué à Neymar que les finances du FC Barcelone ne permettaient pas un transfert cet été. Voici ce qui explique peut-être l’espoir parisien, filtré ce dimanche, de voir rester le natif de Mogi das Cruzes une année de plus dans l’Hexagone.

Toutefois, selon les informations de RMC Sport, le joueur est bien arrivé ce lundi matin à Paris à 7h30 via un vol en provenance de São Paulo. Il s’est ensuite rendu au Camp des Loges dans un van. Celui qui a manqué la Copa América sur blessure était le dernier arrivé sur zone après Kevin Trapp alors que son entraîneur Thomas Tuchel et son coéquipier Kylian Mbappé sont arrivés près d’un quart d’heure avant lui. Les retrouvailles s’annoncent chaudes.

