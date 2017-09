Le Camp des Loges accueille ce mercredi une réunion au sommet. La direction sportive du Paris SG a décidé de convoquer Neymar et Edinson Cavani pour revenir sur l’épisode du penaltygate contre l’Olympique Lyonnais dimanche au Parc des Princes. Le coach Unai Emery et le directeur sportif Antero Henrique, voire peut-être même le coordinateur Maxwell, recevront les deux protagonistes pour aplanir le différend et repartir de l’avant.

Le Parisien évoque que, pour calmer le jeu, les décideurs parisiens proposeront une solution simple aux deux stars ce mercredi : l’alternance. S’ils acceptent, les deux hommes se chargeraient donc des penalties à tour de rôle, que ce soit « au cours d’un même match ou plus tard ». Logiquement, si le consensus l’emporte, c’est donc Neymar qui frappera le prochain tir au but en faveur du club de la capitale.

Cavani prêt à partager, qui de Neymar ?

Dans le clan d’el Matador, on a déjà fait savoir que cette optique ne dérangeait pas, balayant d’un revers de main la rumeur selon laquelle une prime pour le titre de meilleur buteur poussait l’Uruguayen à vouloir à tout prix frapper les penalties. « Ce n’est pas du tout une question d’argent », a-t-on répondu chez les proches du natif de Salto. On ignore encore ce qu’en pense Neymar, même si quelques indices filtrent au Brésil.

UOL Esporte révèle ainsi que l’Auriverde considèrerait qu’il devrait se charge de cette sentence et qu’il bénéficierait du soutien du clan brésilien ainsi que de celui de Marco Verratti et Kylian Mbappé. Le temps dira si cette indiscrétion est fondée. Toujours est-il, les deux hommes ont intérêt à s’entendre. L’Équipe révèle que le président parisien Nasser Al-Khelaïfi n’a que très moyennement goûté à cette polémique dimanche. Et généralement, il ne fait pas bon fâcher le patron des Rouge-et-Bleu...