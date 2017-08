Sans mauvais jeu de mots, Neymar est attendu comme le messie au Paris Saint-Germain. Voici maintenant quelques semaines que le dossier de l’ailier du FC Barcelone agite toutes les conversations. Arrivera-t-il dans la capitale française ? C’est en tout cas le happy end, pour les supporters du club de la capitale, qui se dessine en ce moment. Tout le monde semble absolument convaincu que l’Auriverde s’apprête à rejoindre Dani Alves dans la plus belle ville du monde. Même le quotidien catalan Sport l’affiche en Une ce lundi avec un « Se va (il s’en va, ndlr) », qui fait référence au « se queda (il reste, ndlr) » de Pique.

Le Paris Saint-Germain a donc tout pour boucler cette semaine, vu que les dirigeants catalans pressent Neymar a en dire plus sur ses intentions avant demain, le transfert du siècle qui sera deux fois supérieur (en terme d’indemnités de transfert) que celui qui détient le record actuellement, Paul Pogba (de la Juventus Turin à Manchester United). Il reste seulement à savoir dans quelles conditions Neymar va débarquer dans la capitale française et surtout quand. Où va-t-il passer sa visite médicale ? Où et quand sera-t-il présenté ? Voici les questions qui taraudent les amateurs du ballon rond.

Un crochet par Doha ?

Ce lundi matin, les journaux français, Le Parisien et L’Equipe en tête, évoquent le fait que l’international brésilien pourrait faire un crochet par le Qatar juste après son voyage en Chine (il y est pour un évènement promotiel prévu depuis avril dernier). Il finaliserait, à Doha, son contrat et pourrait ainsi passer sa visite médicale. Celle-ci pourrait avoir lieu dès demain selon le média qatari El Watan. Ainsi, on pourrait enfin passer dans une autre ère concernant les transferts, puisque celui de Neymar briserait toutes les règles.

Il reste maintenant à connaître - si cela arrive un jour- les détails du montage financier qui permettront au Paris Saint-Germain de rentrer dans les clous du fair-play financier ce dont doute fortement le FC Barcelone et le président de la Ligue de football espagnol (LFP) Javier Tebas. Les deux parties ont d’ores et déjà pensé à demander à l’Union des associations européennes de football (UEFA) d’ouvrir une enquête sur ce faramineux transfert qui coûtera (salaires et primes compris) bien plus de 222 millions d’euros. Mais une chose est sûre, Neymar est bien plus près, aujourd’hui, de rejoindre la Ligue 1.