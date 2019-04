Neymar est de retour depuis une semaine avec le Paris Saint-Germain et a eu droit à ses premières minutes de jeu depuis le 23 janvier dernier lors de la victoire face à l’AS Monaco dimanche dernier au Parc des Princes. On a pu retrouver les qualités du Brésilien, tout en dribbles et en percussion. Et contrairement au soir où il s’était blessé face à Strasbourg, les joueurs monégasques ne lui sont pas vraiment rentrés dedans, évitant ainsi une nouvelle polémique sur le style de jeu du Brésilien, les fautes à répétitions qu’il subit et les exagérations qu’il commet.

Interrogé par la chaine brésilienne Fox Sports, Neymar est revenu sur les éternelles critiques dont il fait l’objet à ce sujet. « Elles me dérangeaient beaucoup par le passé. Aujourd’hui, je n’y fais plus attention. Je n’en peux plus de devoir m’expliquer. Ceux qui me connaissent connaissent mon caractère. J’ai conscience de tout ce que j’ai vécu et de qui je suis. Les critiques sont peut-être liées à la manière dont je joue sur le terrain, peut-être au fait que mes adversaires sont agacés. Et dans ces cas-là, on commence à donner raison à ceux qui mettent des coups et qui font des fautes par rapport à ceux qui dribblent et qui marquent », a-t-il expliqué.

« Barcelone est un club que j’aime »

Il a aussi répondu à ceux qui s’étonnaient de le voir autant voyager durant sa période de convalescence, et surtout de le voir présent au carnaval au Brésil. « Il y a eu de l’exagération. J’étais blessé, mais je pouvais déjà remarcher, ça faisait deux mois que je m’entraînais. Ce qui m’a le plus blessé a été de voir des anciens joueurs me critiquer pour ça. Ils ont été joueurs et ont fait bien pire que moi. Ç’a été la seule chose qui m’a dérangé », a noté Neymar, prêt à en découdre avec ses détracteurs. Enfin, il a accepté de revenir, une dernière fois, sur le pourquoi de son départ de Barcelone pour Paris il y a bientôt deux ans.

« Le défi de gagner, de chercher la nouveauté, de faire face à de nouvelles difficultés. Barcelone est un club que j’aime, même encore aujourd’hui. Je parle toujours avec mes anciens coéquipiers. J’ai senti que j’étais arrivé à un moment où je devais chercher autre chose et me sortir de mon confort », a-t-il expliqué. S’il ne semble pas regretter son choix, il n’a pas encore pu tout donner au PSG en raison de ses deux blessures survenues à chaque fois à mi-saison. Peut-être la saison prochaine...