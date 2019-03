On a bien failli ne pas le voir sur la pelouse. Malade, Mario Balotelli n’était pas du voyage avec ses partenaires de l’Olympique de Marseille. L’attaquant italien les a rejoints quelques heures plus tard, attendant jusqu’au dernier moment pour être sûr de pouvoir tenir sa place sur la pelouse du Parc des Princes. Après avoir chambré les supporters parisiens via les réseaux sociaux, Super Mario voulait en découdre sur le terrain.

Après un échauffement sans encombre, il effectuait une première période plutôt discrète, avec une seule frappe à l’entrée de la surface, bien captée par Alphonse Areola (2e), et plusieurs gestes d’agacement lorsqu’il ne se sentait pas accompagné, mal servi par ses coéquipiers ou trop présent en défense. Il essuyait, aussi, les invectives d’une large partie du public parisien, sans broncher. Au retour des vestiaires, il affichait un visage plus combatif, avec des remises assurées et une course impressionnante de puissance face à Thilo Kehrer (49e).

Super Mario avait prévu une célébration osée

Le Transalpin, qui a livré un rude combat face à Marquinhos, n’allait plus avoir d’occasion de se mettre en évidence balle au pied, même si Rudi Garcia jugera sa prestation « plutôt intéressante » en point d’appui pour tenir le ballon. Remplacé après l’exclusion de Steve Mandanda peu après l’heure de jeu, il sortait du terrain sous les huées du CUP, tribune Auteuil. Mais il ne se démontait pas, montrant fièrement l’écusson de l’OM et l’étoile synonyme de victoire en Ligue des Champions, comme une provocation.

Canal + expliquera même qu’il avait prévu, sous son maillot, un t-shirt en référence à Marcus Rashford, bourreau du PSG en C1 avec Manchester United, s’il avait marqué. Il n’en a rien été, mais Mario Balotelli a montré, par son comportement sur le terrain et ses messages en dehors, son attachement à l’OM. Ses supporters ont dû apprécier, malgré la déception du résultat...