Une bonne affaire. Voilà comment était désigné Pablo Sarabia lorsque le PSG l’a recruté en levant la clause libératoire de 18 M€. Une broutille pour un joueur qui avait été décisif la saison précédente avec le FC Séville, et une bonne pioche lorsqu’on le voyait évoluer durant la présaison du club de la capitale. Mais voilà, les matches officiels ont livré un autre verdict : trop tendre, pas assez tranchant, l’Espagnol de 27 ans a eu un mal fou à produire un véritable impact sur le jeu parisien. Ce qui ne l’a pas empêché d’obtenir beaucoup de temps de jeu, grâce aux absences répétées de Mbappé, Cavani ou encore Neymar en Ligue des Champions. Les premières critiques sont intervenues, mais Sarabia a réagi.

Mardi dernier, contre Galatasaray, il a été plus percutant et a offert une passe décisive à Icardi, consécutif à un très bon mouvement. Et ce samedi soir face à Angers pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, il a été étincelant. Il a marqué le premier but quasiment tout seul, a ensuite servi Icardi sur un plateau pour le deuxième but et a enfin permis à Gueye de marquer (reste à savoir si son tir raté comptera comme une passe décisive). En zone mixte, Sarabia n’a pas fait la fine bouche. « Oui, c’est mon meilleur match. Je suis très content, je travaille tous les jours pour arriver à ce résultat », a-t-il confié, avant de revenir sur son adaptation.

Les éloges d’Ander Herrera

« Je m’adapte très bien. Grâce à mes coéquipiers, qui m’intègrent tous. Je les remercie. J’essaye de me faire à la langue et à la ville, mais en ce qui concerne l’équipe, je suis très content », a-t-il lâché. Les critiques naissantes à son sujet ne l’ont pas touché, selon ses dires, et il s’est réfugié dans le travail. De plus, même lorsque les statistiques ne suivaient pas en début de saison, ses coéquipiers appréciaient déjà son apport, comme l’a expliqué une autre recrue de l’été, Ander Herrera.

« Lui et moi, on profite de jouer à Paris, d’être ici, de vivre à Paris, une ville magnifique. Il a joué de manière fantastique. Il est tout le temps en mouvement pour l’équipe, pour ouvrir les espaces pour les autres joueurs. Il est comme moi. Il pense à l’équipe tout le temps. On a besoin de joueurs comme ça. Si nous voulons faire une bonne saison, nous avons besoin de joueurs comme Pablo. On est très content », a glissé le compatriote de Sarabia. Effectivement, l’ancien Sévillan se dépense sans compter, multiplie les appels et ne se frustre pas trop quand il n’est pas servi. À l’image de Gueye et Herrera, il représente le nouveau profil ciblé par les dirigeants parisiens durant l’été. Et s’il se met à être décisif, Thomas Tuchel ne pourra que s’en féliciter.

