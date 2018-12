Le Paris SG s’est imposé face au FC Nantes (1-0, 19e journée de Ligue 1) pour son dernier rendez-vous de l’année 2018 au Parc des Princes. Invaincu en cette première partie de saison, le club de la capitale passera les fêtes avec 13 points d’avance sur son plus proche poursuivant, Lille. Et pourtant, l’épisode Adrien Rabiot est venu entacher ce premier semestre maîtrisé des hommes de Thomas Tuchel. Thomas Meunier, interrogé en zone mixte, a évoqué la situation du jeune milieu de terrain, qui refuse de prolonger son bail au sein du club parisien. Le latéral droit a tenu à le défendre.

« Je trouve que les critiques sur les réseaux sociaux sont très ingrates, injustes. C’est un jeune du club. Il a montré plus d’une fois qu’il était concerné par le Paris SG, à tous moments. Quand il mettait Messi dans sa poche ici au Parc des Princes, c’était le joueur qu’on ne pouvait jamais perdre... Je pense que les supporters sont tristes de perdre un joueur comme ça », a lancé le Diable Rouge avant de remettre en question la stratégie des Rouge-et-Bleu sur ce dossier.

« Je ne pense pas qu’Adrien soit le seul fautif dans l’histoire »

« Maintenant, je ne pense pas qu’Adrien soit le seul fautif dans l’histoire. C’est bien dommage que le club ne soit pas parvenu à trouver un accord avec lui. Pour moi, ça aurait été fantastique de pouvoir garder un joueur comme Adrien. Tout le monde dans l’équipe, dans le staff, en est très conscient. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent. À partir du moment où un joueur a l’occasion de partir libre, à 22-23 ans, en sachant que c’est un magnifique joueur, les opportunités vont s’offrir à lui et ce sont aussi des occasions à ne pas refuser », a-t-il lâché avant d’ajouter.

« C’est une situation magnifique. Je pense qu’Adrien a beaucoup donné au club et il ne faut pas lui en vouloir d’être dans cette situation. C’est une situation très positive pour lui, moins pour le club », a-t-il indiqué avant d’espérer un dénouement heureux en conclusion. « Mais, qui sait, peut-être que d’ici la fin de la saison, ils arriveront à trouver un accord, on verra bien ». Une sacrée prise de position quand on sait que l’ancien du FC Bruges discutait lui aussi récemment d’une prolongation de contrat. Adrien Rabiot, lui, appréciera.