Lors du match aller des demi-finales d’Europa League entre l’Olympique de Marseille et le RB Salzbourg, Thomas Meunier avait, sur les réseaux sociaux, liké une photo d’un tifo du Vélodrome. Et c’est visiblement mal passé chez certains supporters du club de la capitale, à tel point que le joueur a été sifflé par une partie du public du Parc des Princes lorsque son nom a été annoncé par le speaker face à Guingamp le week-end dernier. Une réunion aurait même eu lieu entre des membres du CUP, qui avait poussé un coup de gueule réclamant le respect des joueurs, et des dirigeants parisiens, pour évoquer - entre autres - ce dossier.

Le joueur avait déjà pris la parole sur Instagram. « Son implication et ma passion vous sont dévouées à 1000% et le fait d’aimer ce qui se fait ailleurs en France ne doit en AUCUN cas remettre en question le respect et l’envie que j’ai de me battre pour les rouges et bleus », avait-il notamment écrit. Et après la rencontre entre Amiens et le PSG vendredi soir, le joueur des Diables Rouges s’est encore exprimé, de façon un peu plus virulente, dans des propos relayés par RMC Sport : « je ne dois rien à personne. Je ne dois rendre de comptes à personne. Ni aux gosses de 12 ans qui me disent ’casse-toi du PSG’, ni aux pseudo-supporters sur Twitter, ni à personne d’autre ».

« C’est une histoire qui va se régler en interne avec les principaux concernés, c’est-à-dire avec les membres du CUP (Collectif Ultras Paris), qui ont toujours été derrière le PSG. Je pense que ce sont les seuls envers qui je suis vraiment redevable. Ça se réglera en interne avec eux. Si les autres sont curieux, ils s’arrangeront avec eux pour avoir des infos », a-t-il ajouté, affirmant ainsi sa volonté de se réconcilier avec le Collectif Ultras Paris. Affaire à suivre...