Parti au Brésil pour préparer sa deuxième Coupe du Monde avec la Seleção, Neymar a, pour le moment, mis son actualité parisienne entre parenthèses. Mais à son retour, l’international auriverde aura du pain sur la planche. Au cœur d’une interminable saga liée à son avenir, l’ancien crack du FC Barcelone semble aujourd’hui bien parti pour rempiler pour une deuxième année avec Paris. Une tendance qui commence d’ailleurs à être largement partagée par une presse madrilène, pourtant amatrice de rebondissements en tous genres dans ce dossier.

Et s’il ne faut bien entendu jamais rien exclure avec l’imprévisible dribbleur brésilien, AS annonce ce matin que Thomas Tuchel en a terminé avec les espoirs du Real Madrid d’arracher la star auriverde des mains du Paris Saint-Germain. En clair, la réunion entre le nouvel entraîneur des Rouge-et-Bleu et son numéro 10, qui s’est tenue le dimanche 13 mai, aurait été déterminante dans le choix du joueur. Pour le journal madrilène, Neymar a été séduit par le successeur d’Unai Emery et a apprécié le projet présenté par l’Allemand.

La réunion entre Tuchel et Neymar a été décisive

Pour rappel, Tuchel avait clairement fait de Neymar le centre d’intérêt de son projet lors de sa présentation dimanche dernier. « C’était un très bon rendez-vous. C’est un artiste, un joueur exceptionnel, l’un des meilleurs joueurs au monde. Il n’a pas besoin de traitement spécial. Si on trouve une structure autour de lui sur le terrain, on aura un joueur clé pour nous faire gagner. J’ai beaucoup d’admiration. J’ai rencontré une personne très gaie et sympathique. On a parlé de tactique et de football. J’ai vu un sourire sur son visage. Il faut essayer de créer une structure pour qu’il puisse s’exprimer parfaitement ».

Un discours qui a donc fait mouche chez le Brésilien qui attend désormais de voir à son retour de Russie comment Thomas Tuchel va mettre ses idées en application. Désireux de créer un jeu ultra offensif et alléchant, le technicien germanique sera servi avec Neymar et ses partenaires. Mais une chose est sûre : Edinson Cavani (s’il reste) et Kylian Mbappé devront plus que jamais se mettre au service de leur coéquipier.