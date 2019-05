Tout s’emboîtait parfaitement dans la saison du PSG jusqu’au mois de janvier et la perte de Neymar sur blessure. Ensuite, les événements contraires se sont succédé, de l’élimination en Ligue des Champions à celle en Coupe de la Ligue, avec une finale de Coupe de France également perdue et une fin de saison en eau de boudin. Pour Thomas Tuchel, l’équipe a perdu de la confiance et surtout de la motivation après le match de Ligue 1 disputé face à Marseille le 17 mars dernier.

Interrogé sur les faiblesses de son effectif cette saison, Tuchel a défendu ses joueurs, en datant de nouveau le début des problèmes au match contre l’OM.« On n’a pas parlé beaucoup de faiblesses. Peut-être pendant la dernière semaine car on n’a pas montré un visage très agréable. On n’aime pas ça. Mais l’équipe a été excellente durant beaucoup de semaines cette saison jusqu’au match contre Marseille », a d’abord glissé Tuchel avant de parler de la prochaine saison et des domaines qu’il souhaite améliorer dans son équipe.

« Plus de joueurs fiables »

« Pour la saison prochaine, il y a des choses à améliorer. Surtout des choses défensivement. Il faut créer une équipe avec plus de joueurs fiables, plus de joueurs qui ont la capacité de jouer beaucoup de matches pour nous à un haut niveau. On sait très bien comment on peut créer de bonnes performances. Le plus important, c’est de créer une équipe avec plus de joueurs défensifs, plus de joueurs avec la capacité pour changer un peu notre style, notre mentalité. Mais pas trop, car on a montré de la mentalité, de la qualité. Mais pour améliorer, c’est absolument nécessaire », a affirmé l’ancien technicien du BvB, qui a visiblement déjà bien basculé dans la préparation du prochain exercice.

« Il y a beaucoup de choses à améliorer. On va continuer. On a observé beaucoup de choses. On peut commencer cela d’ici le premier entraînement de la prochaine saison », a-t-il conclu. Le titre de Ligue 1 déjà en poche, avec deux matches restants à disputer, le coach allemand peut en effet déjà se projeter sur les contours de son futur effectif. Clairement, c’est défensivement que Tuchel souhaite amener du sang neuf, probablement pour muscler l’entrejeu. C’est d’ailleurs ce qu’il a expliqué au moment de commenter la rumeur Griezmann au PSG...