Le PSG retient son souffle. Avant de recevoir Liverpool pour une rencontre capitale en vue des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les Parisiens ont vu Neymar et Kylian Mbappé sortir sur blessure en sélection. Et si récemment, le PSG a communiqué à ce sujet, annonçant attendre 48 heures avant de prendre une décision, Thomas Tuchel, lui, a tranché : ils ne joueront pas le prochain match de Ligue 1 contre Toulouse (17h, à suivre sur notre live commenté).

« N’Soki ne peut pas jouer contre Toulouse. Pour Neymar et Kylian, ce n’est pas très grave mais je ne prendrais pas de risque pour demain, donc ils ne joueront pas. Ils auront la possibilité de jouer contre Liverpool, c’est possible. Je dois parler avec Neymar et avec le docteur par rapport au match de Ligue des Champions, mais je pense qu’il pourra jouer », a ainsi déclaré l’entraîneur allemand en conférence de presse. Reste désormais à voir comment évolueront leurs blessures respectives à cinq jours du choc contre Liverpool.

Absents demain, les deux stars vont suivre un programme à la lettre pour être remises sur pied le plus rapidement possible. L’entraîneur parisien y croit même s’il doit encore attendre les derniers conseils des médecins du club. « Ils font un programme d’intérieur (aujourd’hui). Ils essayent de travailler à l’extérieur demain et dimanche pour être avec l’équipe lundi. SI je suis sûr qu’ils vont jouer mercredi ? Je ne sais pas mais je pense et j’espère oui. On doit attendre. Aujourd’hui, comme je dis, on ne prend pas de risque pour demain mais tous les garçons sont positifs, qu’ils peuvent être prêts pour Liverpool mercredi et avec l’équipe j’espère lundi. » Les prochaines séances d’entraînement seront donc décisives.