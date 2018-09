Le PSG a battu un record après la victoire face à Reims (4-1), celui de lancer son championnat avec sept victoires de suite. Une première dans son histoire encore jeune. Si un 8e succès est atteint samedi contre Nice (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato), le club de la capitale atteindra une autre barre historique en rejoignant l’Olympique Lillois de la saison 1936/1937. Le PSG dépoussière les plus vieux records de la Ligue 1 depuis qu’il a entamé son archidomination dans l’hexagone et l’arrivée de QSI à sa tête. Pour autant, cela semble lui desservir en Ligue des Champions, dès que le niveau s’élève.

Chaque entraîneur qui passe au club a droit à une question sur le sujet. Ancelotti, Blanc, Emery et maintenant Tuchel, ils ont tous du défendre à un moment donné le niveau du championnat de France. A peine arrivé, l’Allemand et son armada tordent déjà le cou à la concurrence en prenant 8 points d’avance en seulement sept journées de championnat. L’ancien du Borussia Dortmund n’a donc pas échappé ce vendredi en conférence de presse à la question du niveau de la Ligue 1. Et il n’est pas du tout d’accord pour dire que le championnat de France est faible. C’est surtout au PSG de trouver le moyen de se surpasser dans les grandes occasions.

Tuchel : « c’est peut-être que notre équipe rend les choses faciles »

« Non non non, insiste-t-il. Nous avons nos propres limites. Notre barre est très haute. C’est notre défi. Ce n’est pas facile de gagner. Je ne suis pas d’accord avec ça. La Ligue 1 n’est pas un problème pour nous. Je ne suis pas de cet avis. Je l’ai déjà dit plusieurs fois. Si vous pensez que c’est trop facile, c’est peut-être que notre équipe rend les choses faciles. C’est la qualité de chaque joueur de notre équipe. Cette situation n’est pas évidente pour nous en ce début de saison, avec une pré-saison pas évidente. C’est d’autant mieux que nous avons commencé fort. On a pu voir aussi que nos avons eu des difficultés dans certains matches. Nous avons ce nouveau défi face à Nice et après nous serons prêts pour la Ligue des Champions », a martelé Tuchel.

Selon lui, le championnat de France est avant tout un exercice physique et très équilibré entre les différents concurrents. « Mon impression est que c’est une ligue très physique. Dans chaque équipe, il y a des attaquants qui vont très vite, il y a beaucoup de vitesse et d’endurance. Pour cela, c’est très difficile de contrôler l’attaque adverse. Nous aimons avoir le ballon et pour ça, c’est un défi. C’est très équilibré. Il y a des équipes comme Monaco, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse et Nice qui ont un haut niveau ». Reste à savoir si cette concurrence sera suffisante pour permettre au PSG de passer enfin un cap sur la scène européenne, là où seront véritablement jugées ses performances.