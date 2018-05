« Il faut d’abord prendre soin des petites choses, travailler sur les détails. C’est ma conviction. C’est ce qui fait qu’un club comme le PSG gagnera des trophées ». Voici des propos de Thomas Tuchel lors de sa conférence de presse de présentation dimanche dernier, et l’Allemand prend visiblement soin de ces petits détails en question. Comme l’explique Le Parisien, dès lundi, Tuchel s’est mis au boulot.

Premier objectif : une refonte totale du Camp des Loges, le centre d’entraînement parisien. L’ancien du Borussia Dortmund aurait ainsi été jusqu’à redessiner les plans des lieux, souhaitant repositionner les bureaux notamment, et seuls le vestiaire et la salle de musculation resteront intacts. Autant dire que les joueurs parisiens seront légèrement dépaysés lorsqu’ils rentreront de vacances !

Tuchel travaille déjà sur le mercato

Au-delà de son travail de réaménagement du Camp des Loges, Thomas Tuchel travaille logiquement sur l’effectif qu’il aura a disposition la saison prochaine. Il a ainsi rencontré les joueurs toujours présents à Paris - comme Neymar le dimanche 13 mai dernier - ou Alphonse Areola mardi dernier. Il souhaitait également s’entretenir avec Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe.

Et forcément, l’Allemand travaille aussi sur le mercato, qui risque d’être pour le moins animé notamment dans le sens des départs. Le Parisien précise que l’entraîneur allemand ne serait par exemple satisfait d’aucun des quatre latéraux de l’équipe ! De là à imaginer des départs de Kurzawa, Yuri, Alves et Meunier ? Probablement pas, mais on doit donc probablement au moins s’attendre à un renfort sur les couloirs. Affaire à suivre !