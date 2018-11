C’était l’une des grandes interrogations du début de saison. Qui de Gianluigi Buffon ou d’Alphonse Areola allait prendre le dessus dans la hiérarchie des gardiens. Dans la tête de l’entraîneur allemand, l’idée était pourtant claire à la base. Le Français devait jouer. L’arrivée de l’Italien a changé la donne et Tuchel doit manier habilement la gestion des deux hommes. La décision fut prise de faire jouer les deux gardiens afin de repartir leur temps de jeu. Areola a d’abord joué avant de voir Buffon, notamment après son retour de suspension en Ligue des Champions, prendre un peu de temps de jeu.

Jusque-là, l’entente fonctionne bien dans ce trio (Tuchel-Buffon-Areola) et les performances des deux portiers sont bonnes. Chacun a fait ses matches et a pu être titularisé lors de grands rendez-vous. Seulement, alors même que Buffon et Areola ont plutôt été discrets sur le sujet, Thomas Tuchel a confié que cette situation commençait à ne plus lui convenir. Il souhaite faire un choix et afficher une hiérarchie claire entre ses deux remparts. Pour cela, il a confié en conférence de presse ce vendredi qu’une décision serait prise au mois de janvier prochain, après une moitié de saison entière.

Une décision sera prise en janvier

« Je n’aime pas beaucoup aménager les minutes entre Gigi et Alphonse dans les compétitions en ce moment. Un garçon doit attendre une semaine avant d’avoir un match. C’est nécessaire et important qu’ils jouent toujours. Pour ça au début de la saison, on a décidé de faire tourner. Ils sont deux gardiens au top niveau, ils ont fait un travail extraordinaire jusqu’à aujourd’hui. Après la trêve c’est le moment pour moi de parler avec mes assistants et le coach des gardiens. On va faire notre plan jusqu’à l’hiver et après on doit faire autre chose », a lâché le technicien allemand.

Visiblement, cette situation lui convenait pour les premiers mois de la saison mais ça n’est plus le cas. Après avoir scruté les deux joueurs pendant presque six mois, Tuchel souhaite faire bouger les lignes et installer Buffon ou Areola dans le but de manière définitive. D’ailleurs, alors que le nom du champion du monde 2006 se murmurait pour être titulaire demain face à Toulouse (match à suivre en live sur notre site), ça n’est finalement pas encore le cas dans l’esprit de Tuchel. « Je dois parler avec Gigi et Alphonse et on doit attendre jusqu’à demain pour savoir qui jouera contre Toulouse. » La concurrence est toujours plus accrue.