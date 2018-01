7 minutes. C’est le temps que Thiago Motta aura passé sur la pelouse à Rennes dimanche soir. Malgré les propos rassurants du médecin du PSG, cela a forcément relancé le débat autour du recrutement d’une sentinelle, pour pallier les absences de l’international italien et ainsi laisser Rabiot occuper un poste de relayeur. Sauf que, durant l’absence de Motta entre octobre et décembre, Unai Emery avait trouvé une solution alternative en positionnant à plusieurs reprises l’Argentin Giovani Lo Celso en numéro 6. Avec un certain succès.

Dès lors, l’arrivée d’un nouveau joueur à ce poste ne constituerait-il pas un frein à la progression de Lo Celso ? Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur Unai Emery a de nouveau évoqué la possibilité d’un recrutement par rapport à l’Argentin. « On va voir, c’est Antero qui peut parler de ça. C’est une chose vraie : dans l’animation, il peut commencer comme sentinelle. Mais dans l’animation, Adrien ou Verratti peuvent passer à ce poste. C’est important que les trois milieux puissent équilibrer cela, rentrer dans la surface pour faire la passe décisive pour marquer. A d’autres moments, Giovani peut le faire. La progression pour le milieu, c’est une bonne complémentarité entre les trois. On va continuer pour maintenir ce niveau. Je suis très content de l’adaptation, de la progression qu’il a. »

Les louanges d’Emery

Emery ne semble donc plus si déterminé quant au recrutement d’un numéro 6 au regard des prestations de Lo Celso, qui a affiché un vrai savoir-faire dans l’anticipation notamment. Demeure la question la plus importante : peut-il le faire face à des adversaires bien plus redoutables en Ligue des Champions ? Emery a tenu à féliciter son joueur pour ses efforts, l’érigeant en exemple pour les jeunes qui signent au PSG. Des louanges publiques auxquelles Emery n’est pas forcément habitué.

« C’est un excellent exemple. Il est arrivé y a un an. Avec la patience, il a travaillé, avec tous les jours des entraînements très importants. Il n’était pas dans le groupe, puis dedans, puis il a joué 5 minutes, puis 10. (…) Il a gagné le droit d’être ici. Il a gagné le respect des coéquipiers, puis du coach, puis le respect des supporters. Il est un joueur qui est très concentré, très impliqué. Il joue pour s’améliorer, s’adapter au positionnement que l’équipe demande. C’est pour ça qu’en tant que sentinelle, c’est aussi d’un très bon niveau. Nous lui avons ouvert la porte de l’équipe, mais c’est mérité, ça vient de lui. C’est un exemple pour tous, comment il travaille. Nous avons maintenant un joueur important pour nous dans le groupe. » Lo Celso peut envisager un avenir radieux au PSG.