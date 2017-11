Si l’arrivée de Dani Alves au Paris Saint-Germain a fait du bien, sur le terrain comme dans les vestiaires où le Brésilien s’est rapidement fait une place, elle a tout de même fait une victime : Thomas Meunier. S’il a tout de même pu jouer en Ligue 1 - avec six titularisations pour sept apparitions au total - le latéral droit belge n’a par exemple pas disputé la moindre minute en Ligue des Champions. Et des premières rumeurs commencent à apparaître. France Football affirme ainsi que l’Atlético de Madrid s’est déjà positionné sur le dossier. Présent en conférence de presse, l’entraîneur du club de la capitale Unai Emery est revenu sur la situation du Belge.

« Je suis content de l’effectif et de chacun des joueurs, ceux qui jouent plus ou moins, ils travaillent tous pour être préparés. Aujourd’hui je pense seulement aux matchs qu’il manque pour finir l’année et je crois que l’opportunité va arriver pour plus de joueurs. Thomas a fait l’année passée une grande saison. Cette année il est important, il joue moins mais il travaille bien et s’entraîne bien, il attend les opportunités, c’est vrai que Dani Alves est bon, mais nous sommes contents avec Meunier. Nous avons parlé avec lui pour être préparés quand il joue », a lancé l’entraîneur espagnol.

Emery a discuté avec Meunier de sa situation

Il a ensuite expliqué comment l’arrivée de Dani Alves a certes mis le Belge en difficulté : « c’est vrai que cette année nous avons signé et ajouté dans l’équipe des choses qui nous manquaient. Une de ces choses c’est le caractère et la personnalité d’Alves, un vainqueur. Qu’il transmette ça dans le vestiaire, c’est très important pour nous et les joueurs, les joueurs peuvent apprendre de lui, moi aussi, l’équipe avec des joueurs comme Dani est mieux. C’est pour ça que je veux profiter de l’expérience de joueurs comme lui. C’est vrai que Meunier a fait grosse saison et souffre des performances d’Alves. J’ai parlé avec lui, je lui ai demandé un peu de patience, il peut apprendre, progresser, il est important pour nous ».

Une chose est sûre, malgré son statut de remplaçant, le latéral des Diables Rouges semble rester très important pour le Basque, qui n’a donc a priori pas l’intention de le voir partir dès cet été. Il faut dire que Dani Alves n’est pas éternel, et que le Belge devrait bientôt pouvoir retrouver une place de titulaire. Reste désormais à voir si Meunier a été réceptif, et surtout, s’il est prêt à attendre au moins jusqu’à la fin de la saison alors que les sirènes de l’Atlético de Madrid et d’autres potentiels intéressés risquent de devenir de plus en plus insistantes...