Certes, on s’attendait à voir l’entraîneur du Paris SG Unai Emery faire tourner pour la réception de Troyes (2-0, 15e journée de Ligue 1). Mais peu d’observateurs s’attendaient à voir Kevin Trapp, doublure officielle d’Alphonse Areola depuis le début de la saison, démarrer la rencontre. Et pourtant, le coach parisien a créé la surprise en lançant l’Allemand d’entrée. Une décision réfléchie, qu’il a expliqué en conférence de presse d’après-match.

« Kevin travaille très bien tous les jours. Il mérite de jouer des matches, il avait besoin de garder le rythme également », a-t-il confié, rappelant qu’il gardait toute confiance en son n° 1 habituel. « Mais on a toute confiance en Alphonse, on est très contents de lui ». Le portier de la Nationalmannschaft lui a donné satisfaction face à l’ESTAC, négociant plutôt bien ses rares interventions, comme devant le Sud-Coréen Suk (82e et 84e). L’intéressé, lui, a savouré.

Trapp et Emery s’étaient parlé

« Je n’avais pas le trac, je n’avais pas peur. C’est évidemment différent d’enchaîner. Mais mon rôle est le même, il faut arrêter le ballon ! Je me suis bien senti », a-t-il lancé en zone mixte, savourant l’essentiel. « Il faut être présent et décisif quand il faut. L’important, c’est la victoire, et le clean-sheet aussi », a-t-il indiqué, racontant qu’il savait que, tôt ou tard, son entraîneur ferait appel à lui. « Ce n’était pas une surprise pour moi, parce qu’il y a des échanges avec le coach. Je ne savais pas quand j’allais jouer », a-t-il confié avant de développer.

« Mais il y a quelques temps, on a eu une discussion avec le coach. On s’entend bien avec le coach. On s’est mis d’accord, je devais être prêt au cas où. On s’entraîne dur à chaque entraînement pour être prêt si le coach fait appel à nous. Aujourd’hui (mercredi), c’était le cas. Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué, mais je savais qu’il n’y avait pas de problèmes. Je suis surtout content d’avoir joué », a-t-il conclu, bottant en touche pour son avenir, arguant qu’il était encore trop tôt. Sans doute espère-t-il avoir d’autres bonnes surprises de la part de son coach dans les jours à venir...