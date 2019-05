Depuis plusieurs semaines maintenant, et surtout depuis que le Paris Saint-Germain a perdu la Coupe de France, Thomas Tuchel n’hésite plus à afficher ouvertement son mécontentement vis-à-vis de l’attitude de ses joueurs sur le terrain. Entre un effectif trop juste à son goût et certains comportements jugés peu en adéquation avec les objectifs élevés du club (un reproche fait aussi par Neymar), le technicien allemand attend plus que jamais le prochain mercato estival pour remodeler son équipe. Un point de vue qui s’est d’ailleurs renforcé, notamment après les demi-finales de Ligue des Champions et de Ligue Europa qui se sont jouées cette semaine. Des matches qui ont bluffé Tuchel.

« Je peux seulement donner mon impression et c’est nécessaire pour améliorer l’équipe. Quand je regarde cette semaine.... Lundi, Manchester City contre Leicester, mardi, le Barça contre Liverpool, Tottenham contre l’Ajax, Chelsea contre Francfort… Pour moi, c’est clair quel les équipes qui jouent là, jouent avec une intensité incroyable parce qu’elles sont habituées à jouer comme ça. Elles ne jouent pas comme ça parce que c’est nécessaire. Elles jouent tout le temps comme ça. Elles sont habituées à jouer tous les trois jours, et j’ai l’impression que tout le monde est adapté (à ce rythme), que c’est normal. On n’est pas habitué à être totalement fatigué après les matches », a-t-il confié en conférence de presse, avant de poursuivre.

Le PSG n’a pas l’habitude d’être fatigué

« Quand j’ai regardé tous ces matches, les quatre équipes anglaises et l’Ajax sont habituées à tout donner, à être fatiguées, à faire des sprints. Nous ne le sommes pas. Donc c’est absolument nécessaire de changer ça et pour le changer, il faut une situation de concurrence. On doit créer ça entre nous. On a montré que nous sommes la meilleure équipe mais c’était trop petit (en termes de profondeur de banc, ndlr) pour créer une habitude pour préparer une phase compliquée (le money time de la Ligue des Champions, ndlr). » L’occasion donc pour Tuchel de rappeler à qui veut l’entendre que le PSG a un besoin urgent de renforts de qualité.

« On doit créer cette habitude. Les gars ont fait un travail excellent, mais si on veut rester à ce niveau pendant une saison complète, on doit avoir des possibilités pour créer de la performance. Pour ça, on a besoin de joueurs capables de jouer en Premier League. On cherche exactement ces gars-là. Des gars habitués à rester concentrés tous les trois jours et pour qui c’est normal d’être fatigué après avoir tout donné. Ce n’est pas une question de talent. Contre Liverpool et Manchester United nous avons prouvé, mais cette semaine, c’est un exemple que le foot est comme ça ». Pour ceux qui en doutaient encore, Thomas Tuchel veut vraiment du changement cet été.