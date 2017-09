Au sortir des vestiaires de Saint-Symphorien, Alphonse Aréola peut être soulagé. Large vainqueur du FC Metz (5-1), le Paris Saint-Germain vient d’enchaîner une cinquième victoire de rang en championnat. Un sans faute qui confirme le début de saison canon du club de la capitale. Pourtant, le sort de cette rencontre aurait pu être tout autre. Avant même l’expulsion d’Assou-Ekotto qui a fait basculer le match, Aréola aurait pu mettre ses coéquipiers dans de sales draps. Les deux équipes se trouvaient encore à égalité (1-1), quand, peu de temps après le coup d’envoi de la deuxième période, le portier parisien manque d’offrir un but gag à Emmanuel Rivière après une grossière erreur d’appréciation sur une remise de Marquinhos.

Heureusement pour le Parisien, l’attaquant messin n’a pas su profiter de cette « offrande ». Un soulagement pour Aréola qui ne masque cependant pas le terrible constat qui s’impose : Paris ne dispose pas avec ses deux portiers d’une assurance tous risques dans ses cages. Pointé du doigt, l’intéressé ne s’est pourtant pas défiler face aux médias. « Ça fait partie des risques de notre jeu, on essaie toujours de repartir de derrière. C’est vrai que Rivière la met dehors, tant mieux pour nous et pour moi aussi. Maintenant c’est comme ça, ça fait partie du risque de notre jeu. La prochaine fois qu’il y aura cette situation, ça me permettra de peut-être pas prendre cette décision et de changer mon geste. Après, j’ai eu d’autres ballons derrière. J’ai des coéquipiers qui jouent beaucoup avec moi. je suis à disposition, je suis prêt. Après ce ballon, on n’a pas arrêté de jouer avec moi. On a continué ».

Aréola ne s’affole pas

S’il se veut confiant, Aréola sait toutefois que ce fait de match pourrait relancer une bataille de gardiens avec l’Allemand Kevin Trapp. Un duel qui ne cesse d’exister depuis la saison passée, mais qui n’empêche pas les deux hommes de commettre ce genre de geste. En effet, avant Aréola, Trapp s’était distingué cet été en se faisant expulsé lors d’un match de l’International Champions Cup après une faute de main en-dehors de sa surface. Des bourdes de part et d’autre qui ne rassure personne, surtout à l’heure où le PSG est plus que jamais armé devant pour espérer briller en Ligue des Champions.

Des interrogations qui n’ont pas l’air d’affoler le joueur. « Je suis content de jouer. Si le coach me met, c’est que je l’ai peut-être mérité. A moi de continuer. on reste sur un bon bilan de cinq matches, cinq victoires. Le plus important c’est ça : de continuer sur cette cadence et d’être prêt pour les grands rendez-vous qui arrivent. Il n’y a pas de hiérarchie claire. Le coach nous l’a dit. Après, on sait qu’avec lui, c’est au mérite. A moi de continuer à travailler, de montrer que je suis prêt à jouer le week-end ». Chahuté à Metz, Aréola saura-t-il répondre de la meilleure des manières mardi prochain en Ligue des Champions face au Celtic Glasgow ?