« Respect », « institution », « maillot ». Luiz Gustavo (31 ans) a martelé ces mots tout au long de sa conférence de presse ce vendredi après-midi. Le milieu de l’Olympique de Marseille a fait passer des messages face aux journalistes présents avant la réception de l’Olympique Lyonnais dimanche soir à l’Orange Vélodrome. « On doit faire tous les efforts pour montrer que l’on mérite de porter ce maillot de l’OM, c’est le plus important. (...) Le principal, c’est de tout donner pour le club. C’est le plus important, avec les supporters, qui nous poussent même si on est moins bien. On a besoin de terminer ce championnat avec beaucoup de fierté pour remercier les supporters », a-t-il lancé.

Ce leitmotiv, le Brésilien n’a jamais cessé de le répéter, dans l’ordre ou le désordre, presque à chacune des questions posées. Surtout à l’heure de dresser un premier bilan de la saison. « Je pense qu’on ne peut pas dire que tout s’est bien passé, ce n’est pas vrai. On sait qu’on a raté beaucoup de choses, tout le monde est responsable de cette situation. Ce n’est pas terminé, avec beaucoup de chance, on peut accrocher quelque chose. On a besoin d’assumer, de bien réfléchir, de respecter beaucoup plus l’institution, le club, l’OM, c’est plus important qu’un joueur qui joue ici. On doit faire cette réflexion pour préparer une saison prochaine meilleure », a-t-il lâché, assumant sa saison compliquée.

« Ce n’est pas facile à dire, je ne peux pas dire vraiment tout ce que je pense. J’ai peut-être fait des erreurs. Il y a beaucoup de choses que je dois régler pour ne pas prendre des responsabilités que je ne peux pas prendre tout seul. J’en ai déjà parlé avec le coach. Je préfère assumer ma saison. Il m’a manqué de la régularité. Peut-être à cause du club... Mais je ne pense pas, il n’y a que moi qui suis responsable. J’essaie de faire de mon mieux. Les autres choses, j’essaie de les régler avec les personnes en question », a-t-il lancé, sans trop en dire donc, restant ensuite évasif sur son avenir.

« J’ai eu l’opportunité de ma vie cet hiver »

« Une chose est sûre, j’adore les supporters et le club, je suis très content ici, mais je préfère parler davantage du match, on est dans un club très spécial, très grand en France, il faut respecter davantage ce club. Le reste, je vous le dirai quand je pourrai », a-t-il expliqué, revenant sur son mercato d’hiver. « Oui, j’ai eu la possibilité de partir en Chine en janvier. J’ai eu l’opportunité de ma vie, celle pour laquelle j’ai travaillé toute ma carrière, mais ça ne s’est pas fait. Je suis resté ici, je me suis concentré sur l’OM, pour aider le club et mes coéquipiers », a-t-il révélé, un brin amer, avant de poursuivre.

« Je continue à faire mon travail de mon mieux. Est-ce que je voulais partir ? Je ne peux pas tout vous dire, mais ce que je peux vous dire que j’ai vraiment eu l’opportunité de ma vie ». L’international auriverde (41 sélections, 2 réalisations), passé par le Bayern Munich, autre institution, a ensuite envoyé un message à destination de sa direction en vue de la saison prochaine. « On a fait beaucoup de choses qu’on n’a pas besoin de faire, des choses évitables. C’est le moment de commencer à assumer les choses et à réfléchir pour la saison prochaine. Le président et le propriétaire vont le faire. Ils doivent savoir quelles valeurs ils attendent de leurs joueurs, quels sont les objectifs concrets pour ce club très exigeant et ses supporters exigeants », a-t-il glissé avant d’ajouter.

« On a besoin de réfléchir pour former un groupe et une équipe avec le caractère et les valeurs que les supporters attendent des joueurs. Avec ça, on peut éviter beaucoup de choses. On a tous, vraiment tous, pas toujours fait les meilleurs choix. C’est une chose que le président et le propriétaire doivent analyser. Se demander sur qui ils peuvent compter, quels les joueurs qui arrivent, ceux qui n’arrivent pas. J’espère que le club trouvera une bonne solution. C’est le plus grand club de France et il faut former une équipe au niveau de l’institution », a-t-il conclu. À bon entendeur...