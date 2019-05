Jean-Louis Gasset et l’AS Saint-Étienne, c’est bientôt terminé. C’était dans l’air, c’est désormais acté par la direction stéphanoise. Le technicien a décidé, au terme d’une saison bien remplie, ponctuée par une 4e place finale au classement de Ligue 1, de ne pas poursuivre l’aventure dans le Forez pour divergences d’opinion avec certains membres de sa direction et diverses raisons d’ordre personnel. « Malheureusement, le coach nous a dit qu’il avait 65 ans et qu’il voulait prendre sa retraite, retourner auprès de sa famille. Nous sommes très tristes, aujourd’hui. Mais nous comprenons, nous respectons cela. Il y a le football mais il y a aussi la réalité de la vie. », a déclaré le président du conseil de surveillance de l’ASSE, Bernard Caïazzo en marge du lancement des EA Ligue 1 Games à Washington, dans des propos relayés par RMC Sport.

Arrivé chez les Verts en novembre 2017, pour épauler Julien Sablé dans un premier temps, suite au départ de l’Espagnol Oscar Garcia, le coach avait finalement pris les commandes alors que la situation du club se compliquait sérieusement (16e place au classement en décembre). Grâce à ses réseaux, il réalisait un mercato ambitieux (Mathieu Debuchy, Yann M’Vila, Neven Subotic, Paul-Georges Ntep).

Un bilan plus que correct

Des recrues phares qui permettaient aux Stéphanois d’opérer un redressement spectaculaire (7e place au classement final). L’été dernier, l’ancien adjoint de Laurent Blanc réalisait un nouveau marché des transferts de qualité avec le transfert définitif de Rémy Cabella en provenance de l’Olympique de Marseille et les arrivées de Wahbi Khazri ou Thimothée Kolodziejczak. Là encore, la mayonnaise prenait.

Hormis un passage délicat au cœur de l’hiver, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard luttaient jusqu’au bout avec l’Olympique Lyonnais pour une place sur le podium. Finalement, les Foréziens disputeront la Ligue Europa la saison prochaine. Le coach à la casquette, qui a également promu plusieurs jeunes (William Saliba notamment) pourrait, lui, prendre du recul avant de replonger, dans un rôle de dirigeant, du côté de Montpellier. Reste désormais à savoir qui lui succédera à Sainté et quel sera le visage de l’équipe à sa disposition car plusieurs cadres avaient lié leur avenir à celui de Gasset...