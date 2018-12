Il y a presque un an jour pour jour, le promu strasbourgeois vivait un rêve en devenant la première équipe du championnat à faire tomber le Paris Saint-Germain en Ligue 1 (2-1). Une façon formidable de fêter son retour parmi l’élite. Un an plus tard, les Alsaciens se voient offrir une nouvelle opportunité de rééditer un tel exploit (match commenté en direct sur notre site), sans la pression du résultat, le RCSA pointant à une belle huitième place. Cependant, le coach strasbourgeois Thierry Laurey devra se passer de trois éléments pour cette rencontre.

Stefan Mitrovic (suspendu), Jérémy Grimm et Anthony Gonçalves (blessés) ne seront en effet pas de la partie. Pour le reste, la formation alsacienne devrait évoluer en 5-4-1. Matz Sels garderait les cages. Devant lui, Laurey alignerait une défense à cinq composée de Dimitri Liénard, Pablo Martinez, Lamine Koné, Anthony Caci et Kenny Lala. Dans l’entrejeu, Kévin Zohi, Jonas Martin, Ibrahima Sissoko et Adrien Thomasson auront la mission de prêter main-forte à leur arrière-garde, tout en tentant d’approvisionner Lebo Mothiba en munitions, lorsque l’occasion se présentera.

Rabiot de retour dans le 11

En face, Thomas Tuchel procédera à un léger turnover. Obligé de composer sans Neymar, sorti sur blessure à Bordeaux, le coach parisien devrait aligner un 3-5-2, comme en Gironde. Aux cages, l’incertitude demeure quant à une deuxième titularisation d’Alphonse Areola après sa bourde bordelaise. En défense, Thilo Kehrer et Thiago Silva seraient encore sur le pont. En revanche, Presnel Kimpembe prendrait la place de Marquinhos. Au milieu, plusieurs changements devraient être effectués.

Absent suite à un deuil familial, Thomas Meunier ferait son retour dans le couloir droit, Moussa Diaby prendrait le flanc gauche. En froid avec son club, Adrien Arabiot serait à nouveau titulaire avec Julian Draxler et Marco Verratti à ses côtés. Enfin, l’attaque parisienne serait menée par Kylian Mbappé et un Edinson Cavani revanchard, lui qui n’a toujours pas compris pourquoi il n’avait pas joué une seule minute à Bordeaux.